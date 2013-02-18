پذیرش 690 دانشجو در 11 رشته دانشگاه فرهنگیان بوشهر

حبیب فکوری در حاشیه آیین افتتاح دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله اول پذیرش دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تعداد 690 دانشجو در 11 رشته پذیرش به‌عمل می آید.

وی از اجرای طرح تالیف اقدام پژوهی ویژه معلمان سه دوره تحصیلی در استان بوشهر خبر داد و اعلام کرد: به منظور آشنایی معلمین با نحوه انجام پژوهش، سه هزار جلد کتاب از مجموع پژوهش های برتر چاپ شده که در اختیار معلمان سه دوره تحصیلی قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر تصریح کرد: دو نفر از معلمین استان بوشهر در سال جاری موفق به کسب مقام اول پژوهشگر برتر کشوری و کسب مقام برتر کشوری در اقدام پژوهشی شدند.

حبیب فکوری با بیان اینکه در سال جاری تعداد 166 هزار نفر دانش آموز در سه دوره تحصیلی در استان مشغول به تحصیل هستند، توسعه و تجهیز مدارس را یکی از برنامه های آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در سال تحصیلی جاری تعداد 89 هزار دانش آموز در دوره ابتدایی، 25 هزار دانش آموز در دوره راهنمایی و 52 هزار دانش آموز در دوره متوسطه و در هفت هزار و 800 کلاس درس در استان بوشهر مشغول به تحصیل هستند.

وی تعداد معلمان در سطح استان هشت هزار و 400 نفر اعلام کرد و بیان داشت: تعداد معلمان در دوره ابتدایی چهار هزار و 100 نفر و در دوره تحصیلی راهنمایی و متوسطه را چهار هزار و 300 نفر مشغول به تدریس هستند.

فکوری در ادامه تعداد پرسنل اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 13 هزار و 740 نفر نیروی رسمی و پیمانی اعلام کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به تغییر نظام جدید آموزشی برای تمامی معلمان پایه دوم و ششم دوره ابتدایی، دوره های کوتاه مدت آموزشی قبل از آغاز سال تحصیلی برگزار شد.