کسب رتبه اول بین واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور توسط واحد کرج

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رتبه بندی سازمان Webometric وابسته به یونسکو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای دومین بار با کسب رتبه 4017 مقام اول را در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور به دست آورد و در صدر واحدها قرار گرفت. همچنین واحد کرج با این رتبه بندی برای پنجمین دور متوالی در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت.

این رتبه بندی در ژانویه 2013 (بهمن ماه 1391) صورت پذیرفته است. بدون شک همت و تلاش والای مدیران و مسئولان، استادان، دانشجویان و کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج باعث کسب عنوان برترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در این رتبه بندی جهانی دانشگاهی گردیده است.

این در حالی است که این واحد دانشگاهی با حمایت های دکتر رامین حاجی خانی رئیس واحد کرج و با بهره گیری از راهکار ها و راهنمایی های ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دلسوزان علمی و فرهنگی کشور همچنان با برنامه ریزی و تلاش های مستمر چشم امید به افق های بلند پیشرفت دوخته و برای دست یابی به جایگاه های معتبر جهانی و کشوری گام بر می دارد.

لازم به توضیح است واحد کرج در حالی برای دومین مرتبه به مقام اول کشور دست یافت که تاکنون همواره جایگاه اول و دوم این رتبه بندی را در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در اختیار داشته است.

کسب مقام قهرمانی توسط دانش آموز سمای کرج در مسابقات آموزشگاه های ناحیه 3 شهرستان کرج

یگانه میرمیران دانش آموز سال دوم دبیرستان دخترانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مسابقات ورزشی آموزشگاه های ناحیه 3 شهرستان کرج با کسب مقام اول در مسابقات شنای 50 متر قورباغه قهرمان این مسابقات شد.

لازم به ذکر است این دانش آموز در همین سری مسابقات و در ماده شنای پروانه نیز مقام دوم را از آن خود نمود و به عنوان نائب قهرمانی این مسابقات دست یافت.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در پانزدهمین مسابقات سراسری بتن و زلزله به مقام سوم دست یافت

تیم دانشجویی بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با شرکت در پانزدهیمن همایش سالانه بتن و زلزله کشور در رشته بتن متخلخل به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

این همایش سالانه توسط موسس بین المللی بتن ACI – شاخه ایران با موضوع کنفرانس بتن و زلزله برگرفته از دستاوردهای بازسازی شهر زلزله زده بم با حضور 597 دانشجو در 132 گروه از 61 دانشگاه سراسر کشور و در 9 رشته برگزار شد.

تیم واحد کرج با راهنمایی مهندس نوروزیان و با حضور آقایان سید فواد موسوی، علیرضا نیکبخت، ارسلان مهاجر مقدم و سامان کردزاده در این مسابقات حضور داشتند.