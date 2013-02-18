دهیاران از فضای انتخاباتی روستاها مراقبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خدادادزاده ظهر دوشنبه در نشست مشورتی دهیاران شهرستان میناب اظهار داشت: در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم که به سبب موقعیت کنونی کشور، حضور حداکثری مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون استاندار و فرماندارویژه میناب افزود: دهیاران باید بادقت از فضای انتخاباتی حاکم در روستاها مراقبت و اخبار و اطلاعات روستاها را به بخشداری منتقل کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیتهای بین‌المللی وجهانی دربرگزاری این دو انتخابات ملی ومحلی ،وظیفه همه ما سنگین تر خواهدشد زیرا نقشی که انتخابات در سرنوشت نظام ماخواهد داشت برکسی پوشیده نیست وآنچه که درتاریخ ثبت خواهد شد حضور پرشورو گسترده مردم دراین انتخابات است، بنابراین دشمن نیز همه توان خود را برای تهاجم فرهنگی در روستاها بکار گرفته است.

خدادادزاده در ادامه یادآورشد: اکنون که به برکت نظام وانقلاب کارمردم به مسئولان واگذارشده که این توفیق و عنایتی است که خدا به مسئولان نظام داده و باید از این فرصت در جهت خدمت صادقانه به مردم نهایت بهره ببریم.

وی درادامه از دهیاران بعنوان همیاران پلیس درروستاها یادکرد و از آنها خواست از اکنون تمهیدات لازم برای رفع حوادث مشکل ساز وحادثه خیز در روستاها اندیشیده وبرای کاهش تصادفات وتلفات در جاده های فرعی تلاش کرده و با پلیس راهور همکاری کنند.

درادامه سرهنگ مجیدزاده فرمانده پلیس راه استان درخصوص امنیت در راههای اصلی وفرعی درایام تعطیلات نوروزی وتلاش درجهت کاهش حوادث ،گزارش کاملی ارائه وراهکارهای لازم را به دهیاران آموزش داد.

وی سپس مشارکت وهمکاری دهیاران با پلیس را ضروری خواند وافزوددهیاران با فرهنگ سازی وآموزش به مردم در سطح روستاها می توانند در پیشگیری از وقوع تصادفات وجرم وجنایات کمک بزرگی داشته باشند.