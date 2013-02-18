كشف بيش از 31 هزار عدد مواد محترقه در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عيسي هاتفي در تشريح خبر فوق گفت: با توجه به نزديک شدن چهار شنبه آخرسال، طرح مبارزه قاطع با فروشندگان مواد محترقه و آتش زا در اين شهرستان اجرا و بيش از 31 هزار عدد انواع مواد محترقه كشف شد.

وي افزود: ماموران يگان امداد اين فرماندهي با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي، پس از شناسايي محل فعاليت يك نفر توزيع كننده مواد محترقه، با هماهنگي مقام قضايي در يك عمليات غافلگيرانه متهم و همدست وي را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي مراغه اظهار داشت: مأموران در بازرسي از منزل متهم تعداد 28 هزار و 136 عدد انواع مواد محترقه را كشف كردند و ماموران فرماندهي انتظامي مراغه در يك عمليات ديگر موفق شدند تعداد سه هزار و 600 عدد انواع مواد محترقه را نيز كشف كنند.

کشف264 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق درميانه

سرهنگ " محمد خشتگر" ، فرمانده انتظامي شهرستان ميانه ضمن اعلام خبر فوق گفت: در پي وصول خبر مبني بر فعاليت عده اي در زمينه قاچاق سيگار خارجي موضوع در دستور كار پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود : در همين رابطه دو مغازه سيگار فروشي مورد بازرسي قرار گرفت که تعداد 264 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در مارک هاي مختلف کشف و ضبط شد.

خشتگر اظهار داشت: متهمان با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند .

نجات جواني از مرگ حتمي با اقدام به موقع پليس در عجب شير

سرهنگ "اکبر رحيمي" ، فرمانده انتظامي شهرستان عجب شير ضمن اعلام اين خبر گفت: عوامل گشت کلانتري مرکزي روز گذشته در حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به يک خودروي سواري پرايد، که بصورت بلاصاحب رها شده بود، مظنون و نسبت به بررسي موضوع اقدام کردند.

وي افزود: مأموران در حين بررسي اطراف محل پارک خودرو، مشاهده مي کنند جواني با استفاده از کمربند اقدام به حلقه آويزي نموده كه ،سريعاً اقدامات لازم را انجام، پس از اطمينان از وجود علايم حياتي، وي را با اورژانس به بيمارستان انتقال مي دهند و جوان احياء و از مرگ حتمي نجات پيدا مي کند.

فرمانده انتظامي عجب شيراظهار داشت: " مهدي ش " 26 ساله به دفتر مشاوره و مددکاري کلانتري مرکزي ارجاع و پس ازمشاوره و راهنمايي ، دوباره به کانون خانواده بازگشت.