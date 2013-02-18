صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان مازندران آغاز شد

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانوارهایی که در شعاع 30 کیلومتری مرزی قرار دارند مشمول دریافت کارت الکترونیک مبادلات مرزنشینی هستند.

وی با اشاره به مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت الکترونیک مبادلات مرزنشینان گفت: فرم فرمانداری، بخشداری و یا دهداری محل سکونت مرزنشین که سکونت مرزنشین را در محل تایید می کند، اصل شناسنامه و کارت ملی و یا تایید یه ثبت احوال برای شماره ملی سرپرست خانوار مرزنشین و تمامی افراد تحت تکفل وی، کدپستی 10 رقمی و نشانی دقیق پستی و یک قطعه عکس سه در چهار از سرپرست خانوار مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دفاتر پیشخوان است.

هاشم پور افزود: فهرست کالاهای مشمول نیز توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

وی بیان داشت: خانوارهای مرزنشین مازندران که متقاضی دریافت کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی هستند می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان محل سکونت خود و یا تعاونی های مرزنشینی نسبت به ارائه درخواست جهت صدور کارت الکترونیکی مذکور اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: با توجه به صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان، از ابتدای سال 92 کلیه دفترچه های قدیمی مرزنشینی فاقد اعتبار خواهد شد.

هاشم پور تصریح کرد: تمام مرزنشینان متقاضی دریافت کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی فقط تا پایان سال جاری می توانند نسبت به ارائه درخواست خود برای صدور و دریافت کارت مذکور اقدام کنند.