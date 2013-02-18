اعتبارت شهرستان کرج در سال جاری 131 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج ظهر امروز با حضور مدیران دستگاه های اجرایی به ریاست ایران نژاد فرماندار کرج در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد.

فرماندار کرج در این جلسه خطاب به مدیران دستگاه ها گفت: در گذشته تذکراتی در خصوص صرف اعتبارات دستگاه های کرج در شهرستان داده شده بود ولی متاسفانه برخی درستگاه ها در این خصوص تخلف کرده و این اعتبارات را در اداره کل هزینه کرده اند.

مهدی ایران نژاد اعلام کرد: اعتبارات تخصیصی شهرستان کرج باید در کرج صرف شود و اگر این اعتبارات در ادارات کل هزینه شود علاوه بر اشکال شرعی اشکال قانونی نیز دارد زیرا حق مردم شهرستان تضییع می شود.

وی افزود: متاسفانه دو دستگاه در شهرستان کرج در این خصوص تخلف کرده اند که به دیوان محاسبات معرفی و تخلف آنها در حال پیگیری است.

فرماندار شهرستان کرج تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص این مهم دقت و توجه ویژه ای را داشته باشند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.

ایران نژاد در خصوص جابه جایی پروژه ها نیز به دستگاه ها اعلام کرد: مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان برای جا به جایی پروژه های دستگاه هایی اجرایی لازم است و در صورت عدم مصوبه کمیته دستگاه اجرایی دچار تخلف شده است.

وی همچنین به دستگاه های اجرایی که تاکنون موفق به مبادله موافقت نامه های خود نشده اند مهلتی دو هفته ای داد و اظهار داشت: در صورت عدم مبادله موافقت نامه ها در مهلت مقرر اعتبارات دستگاه حذف خواهد شد.

رشد 131 درصدی اعتبارات کرج در سال جاری

فرماندار شهرستان کرج با اشاره به رشد 131 درصدی اعتبارات کرج در سال جاری نسبت به سال 89، گفت: در طول استان شدن البرز اعتبارات شهرستان از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

ایران نژاد افزود: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای شهرستان کرج در سال 89، 277 میلیارد و 69 میلیون ریال، در سال 90، حدود 448 میلیارد ریال و در سال جاری 640 میلیارد و 910 میلیون ریال بوده است.