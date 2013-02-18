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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

کتابخانه بهترین فرصت برای ارتفاء فرهنگ مردم/ وضعیت کتابخوانی در کردستان مطلوب نیست

کتابخانه بهترین فرصت برای ارتفاء فرهنگ مردم/ وضعیت کتابخوانی در کردستان مطلوب نیست

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: کتابخانه ها را می توان آموزشگاهی مادام العمر برای فراگیری دانش روز دنیا در جامعه عنوان کرد که همه اقشار مردم می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن ظهر دوشنبه در اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان اظهار داشت: اگر بتوان رسالت و اهداف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی را در جامعه تبیین کرد می توان گام های موثری را در حوزه آموزش برداشت.

وی افزود: نهاد کتابخانه های عمومی کشور چند سال پیش نقشه راهی را برای توسعه و ارتقای جایگاه کتاب و کتابخوانی در جامعه طراحی کرده که نیاز است کتابخانه های عمومی استان های کشور بر اساس این نقشه راه برنامه های خود را عملی کنند.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: اگر شاخص های ارتقای کتابخانه ها بر این اساس طراحی شود می توان با یک برنامه منظم و هدفمند جامعه را به سوی جامعه ای پیشرفته هدایت کرد.

غیاثی یادآور شد: براساس این نقشه راه اولویت احداث کتابخانه در روستاهای بالای هزار و 500 نفر جمعیت است که باید کتابخانه ای با مساحت 120 متر مربع احداث شود و در روستای زیر این میزان کتابخانه های سیار فعالیت دارند.

وضعیت کتابخوانی در کردستان مطلوب نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان کردستان علیرغم آنکه ظرفیت های فراوانی در حوزه کتاب و کتابخوانی دارد و یکی از استان های سرآمد کشور در میزان سرانه مطالعه است اما وضعیت کتابخوانی مطلوبی ندارد.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: استان کردستان از لحاط میزان سرانه مطالعه نسبت به استان های همجوار و هم ردیف خود در رتبه های پایین تری قرار گرفته که این شایسته استانی فرهنگی و کتاب دوست مانند کردستان نیست.

غیاثی افزود: انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان چند ماه است که به صورت رسمی ثبت شده است و فعالیت خود را آغاز کرده است و انتظار می رود با تلاش اعضای آن بتوان کمبود و نقاط ضعف استان را در حوزه کتابخانه شناسایی شده و مرتفع گردد.

وی اظهار داشت: این انجمن به دنبال کارهای نمایشی و تبلیغاتی نیست و رسالت آن جبران کمبودها و رفع نواقص پیش روی حوزه کتاب و کتابخوانی است.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: مردم استان کردستان نیز نشان داده اند مردمی فرهنگی و علاقمند به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی هستند.

گفتنی است اولین جلسه خیرین کتابخانه ساز استان کردستان با حضور مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و جمعی از خیران استان کردستان در سنندج برگزار شد.
 

کد مطلب 2000796

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