کتابخانه بهترین فرصت برای ارتفاء فرهنگ مردم/ وضعیت کتابخوانی در کردستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن ظهر دوشنبه در اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان اظهار داشت: اگر بتوان رسالت و اهداف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی را در جامعه تبیین کرد می توان گام های موثری را در حوزه آموزش برداشت.

وی افزود: نهاد کتابخانه های عمومی کشور چند سال پیش نقشه راهی را برای توسعه و ارتقای جایگاه کتاب و کتابخوانی در جامعه طراحی کرده که نیاز است کتابخانه های عمومی استان های کشور بر اساس این نقشه راه برنامه های خود را عملی کنند.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: اگر شاخص های ارتقای کتابخانه ها بر این اساس طراحی شود می توان با یک برنامه منظم و هدفمند جامعه را به سوی جامعه ای پیشرفته هدایت کرد.

غیاثی یادآور شد: براساس این نقشه راه اولویت احداث کتابخانه در روستاهای بالای هزار و 500 نفر جمعیت است که باید کتابخانه ای با مساحت 120 متر مربع احداث شود و در روستای زیر این میزان کتابخانه های سیار فعالیت دارند.

وضعیت کتابخوانی در کردستان مطلوب نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان کردستان علیرغم آنکه ظرفیت های فراوانی در حوزه کتاب و کتابخوانی دارد و یکی از استان های سرآمد کشور در میزان سرانه مطالعه است اما وضعیت کتابخوانی مطلوبی ندارد.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: استان کردستان از لحاط میزان سرانه مطالعه نسبت به استان های همجوار و هم ردیف خود در رتبه های پایین تری قرار گرفته که این شایسته استانی فرهنگی و کتاب دوست مانند کردستان نیست.

غیاثی افزود: انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان چند ماه است که به صورت رسمی ثبت شده است و فعالیت خود را آغاز کرده است و انتظار می رود با تلاش اعضای آن بتوان کمبود و نقاط ضعف استان را در حوزه کتابخانه شناسایی شده و مرتفع گردد.

وی اظهار داشت: این انجمن به دنبال کارهای نمایشی و تبلیغاتی نیست و رسالت آن جبران کمبودها و رفع نواقص پیش روی حوزه کتاب و کتابخوانی است.

مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: مردم استان کردستان نیز نشان داده اند مردمی فرهنگی و علاقمند به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی هستند.

گفتنی است اولین جلسه خیرین کتابخانه ساز استان کردستان با حضور مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و جمعی از خیران استان کردستان در سنندج برگزار شد.

