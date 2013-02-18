توضیحات روابط عمومی وزارت بهداشت در مورد اظهارات طریقت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: نقل قولی که از جانب سرپرست وزارت بهداشت، در برخی خبرگزاری ها آمده است مبنی بر اینکه "رئيس جمهور در مورد صلاحيت نامزدهاي نظام پزشكي نظر شخصي اش را گفته است" صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: تاکید سرپرست وزارت بهداشت، این بوده است که در برگزاری انتخابات نظام پزشکی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مشارکت دارند و برگزاری این انتخابات تنها در اختیار قوه مجریه نیست، بنابراین تصمیم گیری در خصوص افرادی که توسط هیئت های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت می شوند نیز باید با مشارکت هر سه قوه و ستادهای قانونی انجام گیرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرده است: بنابراین، این نقل قول از جانب سرپرست این وزارتخانه مبنی بر اینکه "رئیس جمهور نظر شخصی اش را درباره بررسی یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی گفته است" صحیح نیست.

بنا بر اعلام این مرکز دکتر طریقت در سخنانش همچنین بر مسئولیت هیئت نظارت مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه در انتخابات نظام پزشکی و تصمیم گیری قانونی این هیئت تاکیدکرده است.

در پی انتشار نامه رئیس جمهور خطاب به دکتر طریقت و سردار نجار وزرای بهداشت و کشور مبنی بر بررسی چگونگی روند رد صلاحیت برخی از نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، برخی خبرگزاری ها و سایتهای خبری به نقل از سرپرست وزارت بهداشت، گفته بودند: رئیس جمهور نظر شخصی خود را در این خصوص اعلام کرده است.