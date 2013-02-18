کردستان جایگاه ادبا و مشاهیر بزرگ است/ خیرین از انجمن خیرین کتابخانه ساز حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسامی ظهر دوشنبه در اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان اظهار داشت: مردم استان کردستان هر زمان که لازم باشد برای پیشبرد اهداف خیرخواهانه پیش قدم می شوند و بسترهای فعالیت پر قدرت انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان فراهم است.

وی افزود: علیرغم آنکه چند ماه از تاسیس این انجمن در کردستان می گذرد اما متاسفانه مسئولان امر با خیرین ارتباط مداوم و مستمری را برقرار نکرده اند و در حال حاضر این انجام تنها اسما فعالیت کرده و نیاز است رسما فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کردستان ادامه داد: اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان نشان داده اند که در امر مدرسه سازی همیشه حاضر هستند و در حال حاضر در رتبه 10 کشوری قرار گرفته اند و با همین قدرت نیز حاضر به فعالیت در انجمن خیرین کتابخانه ساز استان هستند.

حسامی یادآور شد: خیرین مدرسه ساز که در قالب خیرین کتابخانه ساز نیز فعالیت می کنند نیاز دارند مورد حمایت مسئولان قرار گیرند تا بتوانند با برنامه ریزی و نیازسنجی در امور خیرخواهانه مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه در صورت قبولی مسئولیت فعالیتی باید آن مسئولیت را به نحو احسن انجام داد، بیان کرد: انجمن خیرین مدرسه ساز استان کردستان با تمام توان خود سعی دارند در امر کتابخانه سازی نیز موفق عمل کنند.

در پایان این جلسه تجهیز و اتمام پروژه کتابخانه منطقه عباس آباد سنندج که برای تکمیل آن نیاز به 10 میلیون تومان اعتبار بود، توسط یکی از خیرین حاضر در جلسه پذیرفته شد.

گفتنی است اولین جلسه خیرین کتابخانه ساز استان کردستان با حضور مدیر کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و جمعی از خیران استان کردستان در سنندج برگزار شد.