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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

مهدی نژاد اعلام کرد:

85 درصد مبتکران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند

85 درصد مبتکران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند

سیمرغ - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هم اکنون 85 درصد مبتکران کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای فناوری سیمرغ در دانشگاه جامع علمی کاربردی این شهرستان با اشاره به سرعت انتقال و تبادل اطلاعات و ایده ها ذر جهان امروز اظهار داشت: جغرافیای تولید علم در دنیا تغییر و کشور ما باید در عصر سرعت تبادل اطلاعات و تحقیقات با تکیه بر محور دانش و علم پیشرو باشد.

 

وی با بیان وجود فاصله بین خواندن مطالب نظری و تبدیل آن به پدیده و ورود به بازار افزود:  انتقال در عصر الکترونیک بر خلاف گذشته با زمان بندی طولانی، سرعت تبادل ایده ها و پدیده ها  افزایش یافته است.

 

مهدی نژاد افزود: برای پاسخگویی به سرعت تغییرات نیازمند ساز و کارهای جدیدی برای تبدیل ایده ها به محصول و ورود به بازار هستیم.

 

وی مراقبت های جمهوری اسلامی از مبتکران و ایده های نو را حمایت برای ورود و خرید در بازار، کمک به برقراری ارتباطات بین این افراد با ادارات و صنایع، ارائه تسهیلات بانکی،ارائه معافیت های گمرکی و مالیاتی 15 ساله و ارائه حقوق و مسکن عنوان و تاکید کرد: مراکز رشد مکانی برای آماده سازی و رشد پدیده های نو و خلاقانه است.

 

وی اساس فلسفه رشد را راهیابی بهترین ایده به بازار عنوان کرد و افزود: مراکز رشد برای حمایت از جوانان صاحب ابتکار و مخترع ایجاد شد.

 

مهدی نژاد افزود: انسان موجودی فرهنگی بوده و کمال فرهنگی و معنوی بر پایه علم استوار است.

کد مطلب 2000808

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