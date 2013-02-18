برای استفاده از مراکز داده استانی سختگیری نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز داده استانی اظهار کرد: اهمیت راه اندازی اولین مرکز داده استانی در خوزستان توجه به پتانسیلها و مزیتهای موجود، مشهود است.



وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز داده در استان هم از لحاظ اهمیت، حجم فعالیت و حساسیتهای استانی ضروری است، افزود: این در صورتی است که استفاده از امکانات سهل الوصول شود.



حجازی تصریح کرد: دستگاه ها و متقاضیان باید بتوانند به راحتی و بدون هیچگونه سختگیری با استفاده از فیبرنوری به مرکز داده استانی متصل شوند.



وی با بیان اشاره به مزایای راه اندازی مرکز دیتا سنتر افزود: پیشرفت روز افزون استان و کشور، کاهش هزینه ها، افزایش امنیت و جلوگیری از سواستفاده ها از جمله مزایای راه اندازی این مرکز است.



استاندار خوزستان تصریح کرد: هزینه بهره‌گیری از مراکز داده داخلی در مقابل منافع حاصل از کاهش مخاطرات امنیت اطلاعات وب ‌سایت‌های دولتی و تسهیل در استقرار دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در فضای مورد اطمینان را دارد.



وی افزود: همچنین دانش فنی آن باعث ارتقای تجربه متخصصان ایرانی و ایجاد تنوعی از مشاغل و تخصصهای فنی جدید در بالاترین سطح فناوری خواهد شد.



حجازی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تحریمها تاثیر منفی بر فعالیتها و شکوفایی کشور نداشته است، گفت: تحریم دشمنان پیشرفتهای زیادی را برای کشور به ارمغان داشته است.



وی گفت: وجود تحریمها و احساس نیاز به خودکفایی، باعث تلاش بیشتر برای تامین نیاز داخل بدون وابستگی به بیگانگان شده است.







