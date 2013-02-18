  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

حجازی:

برای استفاده از مراکز داده استانی سختگیری نشود

اهواز- خیرگزاری مهر: استاندار خوزستان بر ضرورت سهل الوصول کردن استفاده از مراکز داده استانی توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز داده استانی اظهار کرد: اهمیت راه اندازی اولین مرکز داده استانی در خوزستان توجه به پتانسیلها و مزیتهای موجود، مشهود است.
 

وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز داده در استان هم از لحاظ اهمیت، حجم فعالیت و حساسیتهای استانی ضروری است، افزود: این در صورتی است که استفاده از امکانات سهل الوصول شود.
 

حجازی تصریح کرد: دستگاه ها و متقاضیان باید بتوانند به راحتی و بدون هیچگونه سختگیری با استفاده از فیبرنوری به مرکز داده استانی متصل شوند.
 

وی با بیان اشاره به مزایای راه اندازی مرکز دیتا سنتر افزود: پیشرفت روز افزون استان و کشور، کاهش هزینه ها، افزایش امنیت و جلوگیری از سواستفاده ها از جمله مزایای راه اندازی این مرکز است.
 

استاندار خوزستان تصریح کرد: هزینه بهره‌گیری از مراکز داده داخلی در مقابل منافع حاصل از کاهش مخاطرات امنیت اطلاعات وب ‌سایت‌های دولتی و تسهیل در استقرار دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در فضای مورد اطمینان را دارد.
 

وی افزود: همچنین دانش فنی آن باعث ارتقای تجربه متخصصان ایرانی و ایجاد تنوعی از مشاغل و تخصصهای فنی جدید در بالاترین سطح فناوری خواهد شد.
 

حجازی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تحریمها تاثیر منفی بر فعالیتها و شکوفایی کشور نداشته است، گفت: تحریم دشمنان پیشرفتهای زیادی را برای کشور به ارمغان داشته است.
 

وی گفت: وجود تحریمها و احساس نیاز به خودکفایی، باعث تلاش بیشتر برای تامین نیاز داخل بدون وابستگی به بیگانگان شده است.
 
 
 
 

کد مطلب 2000810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها