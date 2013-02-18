آمار وزیر علوم از جذب دانشجو در دانشگاهها/ جذب دانشجو بیش از تکلیف برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، كامران دانشجو در مراسم تقدیر از 115 دانشجوی نمونه کشوری که امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: پس از اعلام فراخوان عمومي، 6400 نفر از دانشجويان در فرايند انتخاب دانشجوي نمونه ثبت نام كردند كه پس از بررسي و داوري پرونده ها در دانشگاهها، 330 نفر به وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و درمان معرفي شدند كه پس از داوريي نهايي 80دانشجو از دانشگاههاي وزارت علوم و 35 دانشجو از وزارت بهداشت به عنوان دانشجويان نمونه كشوري انتخاب شدند.

وي با ارائه آمار مقايسه اي در خصوص اقدامات آموزش عالي در چند سال اخير، ادامه داد: طی سال 88 در مجموع 100 ميليارد تومان تسهيلات به دانشجويان اعطا شد كه اين ميزان عليرغم مشكلات اقتصادي در سال جاری به 300 ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين با اعتباراتي كه در اختيار صندوق رفاه قرار گرفت براي اولين بار دانشجويان تحت پوشش بيمه تكميلي درمان قرار گرفتند.

به گفته وزیر علوم، در سال 88 تعداد دانشجوياني كه از وام دانشجويي استفاده كردند 460 هزار نفر بود كه در سال جاری، 750 هزار دانشجو امكان استفاده از اين تسهيلات را پيدا كردند.

دانشجو با اشاره به پذيرش 30 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در سال 88، اظهار داشت: اين ميزان در سال جاری به 90 هزار نفر افزايش يافت و براي سال 92 نيز 130 هزار نفر ظرفيت پذيرش طی اين دوره در دانشگاههاي دولتي و 60 هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد شد كه اين ميزان 45 هزار نفر بيشتر از تكليف قانون برنامه پنجم توسعه است.

وي افزود: ظرفيت پذيرش دوره دكتري تخصصي نيز از 5000 دانشجو در سال 88 به 10 هزار و 200 نفر در سال جاری افزايش يافت و براي سال 92 نيز 12000 ظرفيت پذيرش لحاظ شده كه به اين آمار تعداد زيادي دانشجوي بورسيه و سهميه مربيان دانشگاهها نيز افزوده خواهد شد، علاوه بر این آمار، 15000 عضو هيات علمي جديد نيز در دانشگاهها و مراكز اموزش عالي جذب شده است.

دانشجو با اشاره به كمك 150 ميليارد توماني رئيس جمهور براي تقويت تجهيزات پژوهشي دانشگاهها در سال گذشته، خاطرنشان کرد: از نظر توليدات علمي پژوهشي ايران، در سال 88 فقط 3 دهم درصد علم جهاني را در اختيار داشت كه اين ميزان در سال جاری به بيش از 2 درصد ارتقا يافت.