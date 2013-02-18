حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که بعد از موفقیت هایی که در سال جاری در پیکارهای کاراته قهرمانی مردان آسیا در تمام رده های سنی داشتیم، این روند در سال آینده نیز رخ بدهد.

وی تصریح کرد: کاراته کشورمان بعد از سال موفقی که در رقابت های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان و جهانی سال 2012 در کشور فرانسه پشت سر گذاشت، اکنون برای دو میدان مهم آسیایی آماده می شود تا همچنان یکی از رشته های مدال آور ورزش کشور لقب بگیرد.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: مسابقات کاراته قهرمانی بازی های کشورهای اسلامی که در اردیبهشت ماه سال جاری در کشور اندونزی به انجام می رسد، نخستین میدان پیش روی کاراته کاهای کشورمان خواهد و انتخابی تیم ملی در درجه اول برای این مسابقات برگزار شد.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی کنفدراسیون کاراته قاره کهن، مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در سال 2013 نیز زمان و مکان برگزاری خود را شناخته و بر اساس آن کشور امارات در شهریورماه این مسابقات را برگزار می کند.

عابدی در ادامه با بیان اینکه برنامه زمانبندی مسابقات کاراته قهرمانی کشور اعلام شده است، اضافه کرد: بر اساس این برنامه، مسابقات قهرمانی کشور کاراته در سطح بسيار بالاي و رقابت نزديك و ديدني مدعيان قهمراني به میزبانی هیئت کاراته استان مرکزی و در شهر اراک برگزار شد و سهم تيم اعزامي قم پنج مدال طلا، نقره و برنز بود كه بار ديگر قم را در كاراته كشور پرآوازه كرد.

وی عنوان داشت: رقابت های کاراته قهرمانی کشور که حکم انتخابی تیم ملی کاراته کشورمان را نیز داشتدر سالن پنجم مرداد اراک برگزار شد و طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات، شرکت کنندگان در چهار رده سنی با یکدیگر مسابقه دادند كه خوشبختانه تيم اعزامي هيئت كاراته استان قم در سه رده سني موفق به كسب پنج مدال شد.

رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز داشت: ابتدا رقابت های کومیته بزرگسالان و سپس مبارزات رده سنی نوجوانان و امید به انجام رسيد و در ادامه نیز پیکارهای رده سنی جوانان 27 همین ماه برگزار شد، ضمن اینکه در پایان این رقابتها نفرات برتر به اردوی آماده سازی تیم های ملی دعوت مي‌شوند و به همین منظور ستاره های کاراته قم در انتخابی تیم ملی شرکت كرده و درخشش خوبي داشتند تا از اعتبار کاراته قم دفاع کنند.

