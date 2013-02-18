دستگیری قاتلان صرافی در اردبیل/ برنامه ریزی برای سرقت در کمپ ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی عالیزاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری این پرونده به خبرنگاران گفت: این حادثه پنج ماه پیش اتفاق افتاد که در جریان آن یک صراف در اردبیل به ضرب گلوله سارقان به قتل رسید.

وی با بیان اینکه سه متهم اصلی این حادثه دستگیر و به قتل این صراف اعتراف کرده اند، یادآور شد: کشف پرونده های جنایی بسیار سخت و پیچیده است و ماموران پلیس آگاهی استان اردبیل در این مدت با بررسی های فنی توانستند قاتلان و سارقان را که هیچ سرنخی به جا نگذاشته بودند، دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اقدامات اولیه برای دستگیری متهمان افزود: در طی تحقیقات پلیس 13 مضنون و همدست در این پرونده دستگیر شدند که برخی از این افراد تلاش داشتند پرونده را از مسیر اصلی خود خارج و ذهن پلیس را منحرف کنند که با هوشیاری پلیس این تلاشها ناکام ماند.

وی با اشاره به تهیه نامه توسط یکی از مضنونان ماجرا برای نسبت قتل صراف به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: این نامه که ممکن بود تبعات بسیاری داشته باشد، قبل از انتشار کشف و توسط آزمایشهای تخصصی مثل آزمایش بزاق که برای چسباندن پاکت نامه استفاده شده بود، مضنون دستگیر شد.

عالیزاده هویت قاتلان همدست را اردبیلی عنوان کرد و متذکر شد: این افراد که سابقه کیفری در پرونده دارند، بین 35 تا 26 سال سن دارند و در زمینه حمل و مصرف موادمخدر، سرقت، ضرب و جرح و... تاکنون چندین بار دستگیر شده اند.

وی این افراد را معتاد به هروئین عنوان کرد و ادامه داد: متهم ردیف اول این حادثه که به عنوان نفر آخر دستگیر شد دارای 16 فقره سابقه کیفری بوده و دو متهم دیگر نیز هر کدام چهار فقره سابقه کیفری دارند که ممکن است اعمال مجرمانه آنها افزایش یابد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه در طی پنج ماه گذشته اقدامات بسیار گسترده ای برای دستگیری متهمان پرونده صورت گرفته بود، عنوان کرد: برای جمع آوری اطلاعات و ادله محکم حتی به شهرهای آستارا، رشت، تهران، کرمانشاه، خلخال و بیله سوار نیابت گرفته شد و پلیس در این شهرها نیز مدارک قابل توجهی جمع آوری کرد.

وی با اشاره به اعتراف و بازسازی صحنه که نشان می داد قاتلات سرقت خود را با برنامه ریزی دقیق انجام داده اند، متذکر شد: به گفته قاتلان و سارقان پرونده این سه نفر در کمپ ترک اعتیاد برای سرقت صرافی برنامه ریزی کرده اند و چند هفته این مکان را زیر نظر داشته اند تا ضعف آن را پیدا کرده و به صورت دقیق اعمال خود را اجرا کنند.

عالیزاده با بیان اینکه تکمیل اطلاعات لازم برای پرونده همچنان ادامه دارد، افزود: اطلاعات تکمیلی در خصوص جزیئیات پرونده پس از تکمیل پرونده در اختیار رسانه ها و شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به ضعف برخی از صنف ها که اجرای این اعمال را در اختیار مجرمان قرار می دهد، تاکید کرد که شهروندان باید هشدارهای پلیس را جدی بگیرند، چراکه عواقب آن قابل جبران نخواهد بود.