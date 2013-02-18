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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

فراهانی خبرداد:

تخفيف 10 تا 30 درصدي 3 هزار واحد عرضه پوشاك در سطح كشور

تخفيف 10 تا 30 درصدي 3 هزار واحد عرضه پوشاك در سطح كشور

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت : امسال حدود 3 هزار واحد منتخب عرضه پوشاك در سطح كشور و تهران كالاي خود را با تخفيف 10 تا30 درصدي عرضه مي كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي فراهاني با بيان اينكه اين اقدام علاوه بر برگزاري 400 نمايشگاه فروش بهاره در سطح كشوراست ، افزود :  3 هزار واحد منتخب پوشاك ملزم به نصب پوسترهايي در ويترين خود شده اند كه  شماره شناسايي اتحاديه بر روي آن ثبت شده است.

وي اضافه كرد: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تخلف موارد را با شماره 124 و شماره مخصوص بازرسي كه در پوستر چاپ شده توسط واحد صنفي موجود است تماس بگيرند و شكايت خود را اعلام كنند.

به گفته فراهاني هم اتحاديه و هم بازرسين محل مكلف هستند ظرف 24 ساعت موارد را پيگيري كنند و ظرف نيم ساعت نيز حضور پيدا مي كنند.

وي همچنين ازبازرسي اقلام مصرفي نظير گوشت قرمز ، مرغ ، برنج و آجيل خبر داد و افزود: بازرسي علاوه بر تهران در 30 استان كشور شروع شده و طي روزهاي اخير هم روند  كاهشي داشته ايم و گوشت گوساله نيز با تدابير اتخاذ شده نرخ كاهشي دارد.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت تصريح كرد: در زمينه تامين گوشت مرغ هم ذخيره سازي مكفي داريم و و مشكلي در خصوص تامين و توزيع اين كالا وجود ندارد.

وي اظهار كرد: توزيع ذخيره سازي به جديت طي روزهاي اخير دنبال مي شود و كاهش قيمت مرغ طي اين روزها ناشي از توزيع مرغ است كه انجام شد.

فراهاني اضافه كرد: درروزهاي گذشته حسب دستور معاون اول رييس جمهور و وزير صنعت ، معدن و تجارت ،  بازرسي از كالاي آجيل نيز تشديد شد و با موارد گران تر از نرخ عرف برخورد كرديم و در گشتهاي مشترك از يك هفته پيش با همكاري تعزيرات حكومتي در كف بازار اعمال قانون شد و تعداد قابل توجهي پرونده براي متخلفين تشكيل شد.

 

کد مطلب 2000819

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