تخفيف 10 تا 30 درصدي 3 هزار واحد عرضه پوشاك در سطح كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي فراهاني با بيان اينكه اين اقدام علاوه بر برگزاري 400 نمايشگاه فروش بهاره در سطح كشوراست ، افزود : 3 هزار واحد منتخب پوشاك ملزم به نصب پوسترهايي در ويترين خود شده اند كه شماره شناسايي اتحاديه بر روي آن ثبت شده است.

وي اضافه كرد: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تخلف موارد را با شماره 124 و شماره مخصوص بازرسي كه در پوستر چاپ شده توسط واحد صنفي موجود است تماس بگيرند و شكايت خود را اعلام كنند.

به گفته فراهاني هم اتحاديه و هم بازرسين محل مكلف هستند ظرف 24 ساعت موارد را پيگيري كنند و ظرف نيم ساعت نيز حضور پيدا مي كنند.

وي همچنين ازبازرسي اقلام مصرفي نظير گوشت قرمز ، مرغ ، برنج و آجيل خبر داد و افزود: بازرسي علاوه بر تهران در 30 استان كشور شروع شده و طي روزهاي اخير هم روند كاهشي داشته ايم و گوشت گوساله نيز با تدابير اتخاذ شده نرخ كاهشي دارد.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت تصريح كرد: در زمينه تامين گوشت مرغ هم ذخيره سازي مكفي داريم و و مشكلي در خصوص تامين و توزيع اين كالا وجود ندارد.

وي اظهار كرد: توزيع ذخيره سازي به جديت طي روزهاي اخير دنبال مي شود و كاهش قيمت مرغ طي اين روزها ناشي از توزيع مرغ است كه انجام شد.

فراهاني اضافه كرد: درروزهاي گذشته حسب دستور معاون اول رييس جمهور و وزير صنعت ، معدن و تجارت ، بازرسي از كالاي آجيل نيز تشديد شد و با موارد گران تر از نرخ عرف برخورد كرديم و در گشتهاي مشترك از يك هفته پيش با همكاري تعزيرات حكومتي در كف بازار اعمال قانون شد و تعداد قابل توجهي پرونده براي متخلفين تشكيل شد.



