آتش سوزي انبار صندوق سازی در شيراز/ کشف 46 كيلوگرم ترياك در لارستان

به گزارش خبرگزاري مهر، در پی وقوع آتش سوزی انبار صندوق سازی در بلوار ولایت، آتش نشانان با حضور بموقع از گسترش آتش به انبارهای مجاور جلوگیری کردند.

رخداد این حریق گسترده که در بامداد سی‏ام بهمن ماه اتفاق افتاد در ساعت یک و 49 دقیقه بامداد امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی 9 دستگاه خودرو عملیاتی را روانه محل حادثه کرد.

گستردگی این حریق به حدی بود که با نزدیک شدن به محل حادثه ،شعله های سرکش این آتش سوزی قابل مشاهده بود. نیروهای عملیاتی نزدیک ترین ایستگاه به محل حادثه پس از گذشت حدود چهار دقیقه در محل حاضر شدند و بعد از آن سریعاً دیگر ایستگاه ها نیز خود را به محل رساندند.

جانشین معاونت عملیات سازمان آتش نشانی شیراز در تشریح نحوه این عملیات گفت: با حضور 30 نفر نیروی آتش نشان از ایستگاه های 13 ، 10 ، 7 ، 9 ، 14 و 3 در محل حادثه ،نجات گران به چند گروه عملیاتی تقسیم شدند تا بتوانند این حریق سرکش را از چند براي مهار کنند و گروهی برای جلوگیری از سرایت حریق به جدا سازی کارتن های مجاور حریق پرداختند گروه دیگر با استفاده از سیستم تنفسی به کانون حریق حمله ور شده و به اطفاء پرداختند.

صادق امامی افزود: به علت وجود انبارهای دیگر در مجاورت محل حادثه ،خودروهای عملیاتی از دو جهت و در چند رشته آبدهی در چندین خط به اطفاء حریق پرداختند که برای تأمین آب این خودروها یک واحد آبرسان ،عملیات آبرسانی را بر عهده داشت.

وي افزود :در نهایت پس از یک عملیات نفسگیر و مجروح شدن یکی از آتش نشانان از ناحیه دست، این عملیات در ساعت 4 و 29 دقیقه صبح به پایان رسید و این حریق به طور کامل اطفاء شد.

کشف 46 كيلوگرم ترياك در لارستان

46كيلوگرم ترياك از يك دستگاه خودرو وانت پيكان در شهرستان لارستان استان فارس كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لار هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده لارستان – بندر عباس به يك دستگاه خودرو وانت پيكان مظنون شدند.

سرهنگ بهادر اسماعيلي اظهار كرد: هنگامي كه ماموران قصد متوقف كردن خودرو را داشتند ،‌راننده خودرو بدون توجه به فرمان ايست ماموران اقدام به فرار كرد.

وي ادامه داد: ماموران به تعقيب خودرو پرداخته و پس از مسافتي تعقيب و گريز آن را متوقف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان بيان كرد: پس از متوقف كردن خودرو در بازرسي از آن مقدار 46 كيلوگرم ترياك كشف شد.



كشف 9 كيلو و 500گرم ترياك در جهرم

خودرو نيسان حامل 9 كيلو و 500 گرم ترياك در جاده لار به جهرم متوقف شد

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر و پاسگاه انتظامي چاه تيز شهرستان جهرم، هنگام اجراي تور ايست و بازرسي و كنترل خودروهاي عبوري در جاده لار به جهرم، به يک دستگاه خودروي نيسان با دو سرنشين مظنون و آن را متوقف كردند.

سرهنگ يوسف ملك زاده ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو توسط سگ موادياب،‌مقدار 9 کيلو و 500 گرم ترياک که به طور ماهرانه اي جاسازي شده بود کشف شد.

وي افزود: در اين رابطه دو نفر متهم نيز دستگير شدند و به همراه پرونده تشكيل شده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.