صدور مجوز 25 نشریه و 11 پایگاه خبری

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز دوشنبه 30 بهمن هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه و 11 پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 1 هفتهنامه، 2 دوهفتهنامه، 6 ماهنامه، 2 دوماهنامه، 11 فصلنامه و 3 دوفصلنامه و 10 تقاضای تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
در این جلسه با انتشار هفتهنامه «بصیرت جمعه» به صاحب امتیازی «ستاد نماز جمعه تهران» و مدیرمسئولی «سیدیداله شیر مردی» موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار دو هفتهنامههای «پارسیان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا محمدیوسفی» و دو هفتهنامه «ماه مهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی کورانی فر» موافقت کرد.
در این جلسه، ماهنامههای «دلتا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا معصوم بیگی»، «استحکام ساختمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین اخلاقی»، «بالاگریوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نورالدین احمدی»، «دنیای فنآوری» به صاحب امتیازی «محدثه شجاعی» و مدیرمسئولی «وحید شجاعی»، «ثبت» به صاحب امتیازی «سازمان ثبت احوال کشور» و مدیرمسئولی «مهدی اسماعیلی» و «راهبرد سلامت» به صاحب امتیازی «شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی سلامت اندیشان پایتخت» و مدیرمسئولی «محمدعلی ژیرافر»، مجوز نشر گرفتند.
همچنین با انتشار دوماهنامههای «آمار» به صاحب امتیازی «مرکز آمار ایران» و مدیرمسئولی «علیرضا زاهدیان» و «پیام پزشکی ورزشی» به صاحب امتیازی «فدراسیون پزشکی ورزشی ج. ا. ا» و مدیرمسئولی «لطفعلی پورکاظمی»، موافقت شد.
هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار فصلنامههای «میثاق سیاسی بسیج» به صاحب امتیازی «نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین» و مدیرمسئولی «علی مرادزاده»، «مدیریت نوآوریهای فناوری» به صاحب امتیازی «مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و مدیرمسئولی «محمدرضا ولوی»، «قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی ملک محمدی»، «مطالعات جمعیتی» به صاحب امتیازی «مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه» و مدیرمسئولی «محمدجواد محمودی»، «پژوهشهای نوین در روانشناسی بالینی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران» و مدیرمسئولی «حمید یعقوبی»، «تازههای روانشناختی در کودکی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زیبا برقی ایرانی»، «معیار دفاعی» به صاحب امتیازی «مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» و مدیرمسئولی «رحیم معصومی»، «آوای نگاه» به صاحب امتیازی «انجمن خانواده ناشنوایان ایران» و مدیرمسئولی «لیلا اعتماد»، «علوم فنون و مدیریت توربین ماشین» به صاحب امتیازی «شرکت توربین ماشین خاورمیانه» و مدیرمسئولی «حسن هلالی»، «دادستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پورنگ مکوندی» و «شمع (شهرسازی، معماری و عمران)» به صاحب امتیازی «مؤسسه پژوهشی رهآورد اندیشه صدرا» و مدیرمسئولی «حمیدرضا هلاکوئی»، موافقت کرد.
در جلسه امروز دوفصلنامههای «زمین شناسی نفت» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن زمین شناسی نفت ایران» و مدیرمسئولی «عزتاله کاظم زاده»، «Journal of Textiles and Polymers » به صاحب امتیازی «انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران» و مدیرمسئولی «علی اصغر اصغریان جدی» و «آینده پژوهی» به صاحب امتیازی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» و مدیرمسئولی «سیدحسن قدسی پور» مجوز نشر گرفتند.
در این جلسه همچنین با فعالیت پایگاههای خبری «دانشجو» به صاحب امتیازی «سازمان بسیج مستضعفین» و مدیرمسئولی «حسین قدیانی»، «خلیج همیشگی فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجید ابوالفتحی»، «حج» به صاحب امتیازی «نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت» و مدیرمسئولی «روزبه برکت رضایی»، «پول» به صاحب امتیازی «مؤسسه خبری و اطلاعرسانی پول وسرمایه» و مدیرمسئولی «زهرا نظری مهر»، «توتیا» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی فنآوران توتیا» و مدیرمسئولی«عباسعلی ولی زاده»، «فردا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سجاد نوروزی»، «ماد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شریف خسروی ترازک»، «حقنا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محسن حیدری»، «شهر ایران» به صاحب امتیازی «شورای عالی استانها جمهوری اسلامی ایران» و مدیرمسئولی «محسن حیدری»، «بولتن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بابک امینی» و «شبکه حزبالله» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی ضرغامی» موافقت شد.
همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریه «توسعه» به «مؤسسه مطبوعات توسعه نوین»، «کارون» به «شرکت کارون پیام اکسین»، «هنر قنادی» به «شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی»، «ستون آزاد» به «میرحسین ظریف هنرور» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی» به «سلیمان ملک زاده»، «پژوهش و سلامت» به «علیرضا مسلم»، «اتحاد ملی» به «سمیه اسکندری»، «جهان ادیان» به «سیدرضا سجادی نژاد»، «رایحه قرآن» به «سیدمهدی تقوی» و «علوم و تکنولوژی پلیمر» به «محمدحسین بهشتی» موافقت شد.
نظر شما