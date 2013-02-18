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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

یزدانی خواستار شد:

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها بیشتر شود

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها بیشتر شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، خواستار برگزاری بیشتر کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی یزدانی ظهر دوشنبه در کرسی آزادندیشی کشاورزی، مشکلات و راهکارهای آن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: کرسی های آزاد اندیشی باید در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دانشگاهها برگزار شود.

 

وی افزود: دستگاه امنیتی و سیاسی حق ورود و نظارت برکرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ندارند.

 

یزدانی خطاب به دانشجویان گفت: اگر پس از پایان جلسات کرسی آزاد اندیشی فردی مزاحم شما شد به دفتر نهاد رهبری اطلاع دهید که کاری خلاف ولایت و قوه قضاییه انجام داده است.

 

ایراد در روان شناسی کشاورزی

 

رئیس دانشکده منابع طبیعی ساری گفت: روانشناسی کشاورزی ما ایراد دارد. محمدرضا پور مجیدیان اظهار داشت: ما انسانها و دانشجویان پروازی و در رویا سپری می کنیم چرا که به دنبال اقتصاد هستیم.

 

پورمجیدیان گفت: تمرکز نداریم و از نظر روانشناختی و جامعه شناسی برای رسیدن به ایده مطلوب باید کارهای زیادی انجام دهیم.

کد مطلب 2000827

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