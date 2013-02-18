اسپیلبرگ باید "لینکلن" را تصحیح کند/ "آرگو" یک دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ماجرای انتقاد مارتین داود بدانجایی برمی‌گردد که جو کورتنی که یکی از اعضای کنگره دموکراتیک کانتیکت است اوایل این ماه بحثی را شروع کرد و شکایت‌نامه‌ای نوشت که در آن می‌گفت فیلم "لینکلن" کمپانی دریم وورکز به اشتباه تصویر دو تن از اعضای خانه کانتیکت را نشان می‌دهد که در برابر لایحه حذف برده‌داری رای "خیر" می‌دهند. او به صورت عمومی با کارگردان فیلم تماس گرفت تا قبل از نمایش آن در مراسم اسکار و رفتن به سینمای خانگی این اشتباه را تصحیح کند.

داود در مطلبی که با عنوان "اسکار بهترین صحنه جعلی" منتشر شد صحنه‌ای از فیلم "آرگو" را نیز غیرواقعی نامیده بود. او درباره "آرگو" نیز آن را به اشتباه های تاریخی متهم کرده بود و گفته بود در صحنه‌ای از فیلم می‌بینم که همیلتون جوردن مامور سیا برای برقراری ارتباط با رییس دفتر کارتر از طرف مدرسه فرزند او تلفن می‌زند تا او را وادار کند گوشی را جواب بدهد، در حالی که رییس دفتر کارتر اصلا ازدواج نکرده بود که بچه داشته باشد.

به گفته داود برای تبدیل کردن یک فیلم به یک درام سینمایی بهتر است فیلمنامه‌نویس به دنبال عوامل بهتری بگردد تا روح واقعی را در فیلم ایجاد کند. او افزود: استفاده از حقایق مستند و واقعی می‌تواند تاثیر خیلی بیشتری ایجاد کند تا ساختن صحنه‌های غیرواقعی. خود بن افلک نیز تایید کرده بود که اوج فیلمش در حالی که سپاهیان انقلابی ایران در جیپ می پرند و سعی می کنند تا جلوی پرواز هواپیما را بگیرند و به آن تیراندازی می‌کنند، برای ایجاد هیجان سینمایی بود و واقعیت نداشت.

داود تاکید کرد صحنه "لینکلن" باید بازسازی شود تا رای درست این نمایندگان را نمایش دهد. به گفته وی این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا کرده که اسپیلبرگ اخیرا قبول کرده نسخه دی وی دی فیلم را به هر دبیرستان و یا مدرسه راهنمایی که بخواهد اعطا کند.

داود نوشت: فکر می کنم اسپیلبرگ باید قبل از فرستادن دی وی دی هایش، صحنه را دوباره فیلمبرداری کند یا به جای "کانتیکت" کلمه "ایلینوی" را بگذارد تا دانش آموزان فکر نکنند مردم این ایالت دیوانه هستند.

در همین حال تونی کوشنر فیلمنامه نویس "لینکلن" (که درتصویر کنار اسپیلبرگ حضور دارد) با انتشار یک نامه سرگشاده در وال استریت جورنال، گفت ایده تغییر فیلم را قبول ندارد زیرا یک فیلم تاریخی داستانی نیاز ندارد تا به تمامی حقایق وفادار بماند.



