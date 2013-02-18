به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه جامعه روحانیت مبارز به شرح زیر آمده است:

«واطیعوالله و اطیعوالرسول و لاتبطلوا اعمالکم» قرآن کریم

مردم عزیز، مومن و وفادار انقلاب اسلامی

خلق حماسه عظیم و پرشکوه یوم‌الله 22 بهمن که نشان از ولایتمداری و موقعیت‌شناسی ایرانیان بود بار دیگر نشان داد که ملت مسلمان ایران، شهروندان دهکده جهانی خیالی‌ای که آمریکای شرور ادعای کدخدایی آن را دارد نیستند.

ملت عظیم‌الشان ایران که دشمن‌شناسی را به خوبی از حضرت امام خمینی (ره) و جانشین خلف او رهبر معظم‌ انقلاب آموخته‌اند ثابت کرده‌اند دشمن زبون انقلاب اسلامی، بار دیگر در تحلیل‌های خود بی‌راه رفته است و حضور معجزه‌گرانه مردم مشت محکمی بر دهان تمام یاوه‌گویانی بود که شبانه‌روز از بوق‌های رسانه‌ای خود، وسوسه شیطانی سستی مردم را جار می‌زدند. عزم راسخ، احساس مسئولیت، ایمان و عزت صاحبان اصلی انقلاب و کشور، سزاوار سپاسگزاری فراوان همه مسئولین است.

جامعه روحانیت مبارز به سهم خود از موقعیت‌شناسی ملت سرافراز تشکر و قدردانی می‌کند. همچنین با اشاره به بیانات و رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب یادآور می‌شود: رهبر معظم انقلاب هوشمندانه تبیین فرمودند تا زمانی که میان حرف و عمل فریبکارانه آمریکا فاصله وجود دارد از طرفی دم از مذاکره و از طرف دیگر تحریم را تشدید می‌کنند مذاکره غیرمنطقی است. مواجهه با نظام سلطه جهانی، خط همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سکان‌دار انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبیین مواضع کلی و ناراستی‌های رخ داده، هوشمندانه نسبت به انحراف عملی به وجود آمده هشدار دادند و راه درست شرعی، قانونی و اخلاقی را به مسئولین نشان دادند؛ ویژگی‌هایی که وجه تمایز نظام مقدس جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های حاکم بر جهان امروز است.

همانطور که ایشان فرمودند متاسفانه رفتار‌های صورت گرفته در جریان استیضاح موجب تاثر رهبری و مردم شد، بدون شک فضای بی‌اخلاقی همچون سم مهلکی برای انقلاب اسلامی است و غیراخلاقی نمی‌توان به آرمان‌های متعالی و سعادت دست یافت.

رهنمود گرانقدر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولین در خصوص گرانی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، باید نصب‌العین همه قرار گیرد و برادرانه و صمیمانه، بدون نفی وجود مشکلات، کمر همت بسته و تلاش مضاعف داشته باشند. از سوی دیگر مردم فهیم ما نیز به درستی درک کرده‌اند که مسیر رفع مشکلات از درون نظام می‌گذرد و ضعف و تسلیم هرگز چاره کار نخواهد بود.

خواسته اکید مقام معظم رهبری عملی با فساد است؛ با توجه به فرمایش ایشان، لازم است مسئولین از رفتارهای شعارگونه، ماجراجویانه و تسویه‌ حساب‌های شخصی پرهیز نمایند و تمام جدیت خود را بر سیاست‌های درست اقتصادی متمرکز نمایند.

برخورد ناروای عده‌ای در مراسم 22 بهمن قم و اعلام خبر شرعی بودن این رفتار‌ها، هشدار به تمام کسانی است که به اخلاق و قانون پایبند نیستند و با در نظر گرفتن توصیه قرآنی «افداء حلی‌الکفار رحماء بینهم) نیروهای جوان و حزب‌اللهی و ولایی باید بغض و کینه انقلابی خود را در مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب نگه داشته و مراقبت بیشتری در رفتارهای سیاسی خود داشته باشند.

جامعه روحانیت مبارز با تقدیر و سپاس از راهنمایی‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دام‌ عزه و اعلام پیروی و همراهی همه‌جانبه، از همه علماء و روحانیون و مسئولین و فعالان و نیروهای حزب‌اللهی و متدین و مردم شریف می‌خواهد با اطاعت از مقام معظم رهبری و حفظ وحدت، خوشبینی و موقعیت‌شناسی رسالت تاریخی خود را در این برهه حساس و تعیین‌کننده به انجام برسانند. انه ولی‌التوفیق.

جامعه روحانیت مبارز

30/11/91»