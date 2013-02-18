تفاهم نامه آموزشی بین فنی وحرفه ای و خانه مطبوعات هرمزگان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان بعدازظهر دوشنبه در این مراسم با اشاره به ضرورت فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای با بیان اینکه مهارت هاي آموزشی شاه کلید اشتغال است گفت: آموزش مهارت های فنی و حرفه ای قطعاً سبب رشد، توسعه ، ارتقاء ، بهره وری و در نهایت اشتغال خواهد شد.

عزت ا... اردشیری با اشاره به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به زندانیان استان افزود: این آموزش ها سبب کاهش نرخ بازگشت مجدد زندانیان به زندان در حد صفر شده است. همچنین آموزش هایی نیز در پادگان ها به سربازان ارائه می شود تا پس از پایان دوره خدمت این افراد بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده مشخص شده که نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهها به دلیل ارائه آموزش های صرفاً نظری در طول دوره تحصیل بیش از سایر اقشار است که برای رفع این نقیصه سعی شده است مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی تاسیس شود که در استان در حال حاضر در سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشگاه هرمزگان و پیام نور این مراکز دایر است.

اردشیری تقویت و افزایش مهارت و ورود دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به فضای کسب و کار را هدف اصلی راه اندازی این مراکز عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از روش های آموزش فنی و حرفه ای ، روش استاد- شاگردی است که از دوران صفویه در ایران مدون و مکتوب شده است. که دراین راستا فردی در یک کارگاه حین کار کردن ، آموزش های لازم را فرا می گیرد. علاوه بر این اخلاق حرفه ای را نیز خواهد آموخت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال جاری 534 نفر در کارگاههای استان به روش استاد- شاگردی آموزش دیده اند که امیدواریم در کلیه صنوف بتوانیم این روش آموزش را نهادینه کنیم.

اردشیری به طرح آموزش ، تولید بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح برنامه ریزی شده که صرفاً آموزش تنها به متقاضیان داده نشود بلکه پس از پایان آموزش و یاحین آموزش افراد بتوانند در قالب تعاونی، محصولات خود را به فروش برسانند که در حال حاضر این امر در خصوص پرورش قارچ در استان صورت می گیرد. وی به حوزه آموزش روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: عمده آموزش ها معطوف به ظرفیت ها، پتانسیل ها و بازار آن شغل است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به انعقاد تفاهم نامه بین این اداره کل و خانه مطبوعات استان پرداخت و گفت: از مدتها قبل در خصوص ارائه آموزش های تخصصی به خبرنگاران استان رایزنی هایی صورت گرفته بود که باپیگیری های صورت گرفته برنامه ریزی درخصوص آموزش مدون و تخصصی در رشته it و رشته هایی که بیشتر مدنظر اهالی رسانه است صورت گرفت.

اردشیری هدف از انعقاد این تفاهم نامه را ارتقاء بهره وری نیروی کار در رسانه ها و مطبوعات استان عنوان کرد و افزود: این آموزش های تخصصی به ظرفیت رسانه ای استان کمک خواهد کرد و به تبع آن ارتقاء رسانه های استان کمک شایانی به توسعه تمام شاخص ها درجامعه خواهد کرد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت فراگیری آموزش های تخصصی توسط اصحاب رسانه استان گفت: آموزش صفحه آرایی و صفحه بندی آغازی برای آموزش رشته های تخصصی دیگر به اصحاب رسانه استان خواهد بود.

فاطمه رکن الدینی افزود: تا كنون کلاس های آموزشی مختلفی جهت ارتقاء سطح معلومات تخصصی کارکنان رسانه استان بر پا شده است اما خروجی این کلاس ها راضی کننده نبوده بنابراین بهترین کار را در این دیدم که آموزش از طریق یک مرکز آموزش رسمی و به صورت تخصصی با مدرک معتبر صورت گیرد تا بتوانیم این خلاء و ضعف را برطرف نماييم كه در نهايت منجر به انعقاداين تفاهم نامه آموزشي شد.