اولين همايش كشوري زهكشي ساختمان در شيراز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الرضا عليپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبري با اشاره به اينكه زهكشي از جمله مباحثي است كه در بحث ساختمان سازي كمتر به آن توجه شده، گفت: با توجه به وضعيت آبهاي زيرزميني و آب هاي ميان بافتي زمين بايد براي ساختمان ساختن به مباحث زهكشي توجه اي ويژه شود.

وي تاكيد كرد: به همين دليل اقدام به برگزاري اين همايش ملي در نيمه دوم اسفند ماه كرديم.

عضو انجمن انبوه سازان فارس تصريح كرد: در حال حاضر عمر مفيد ساختمان در ايران حدود 50 سال است كه اگر به مباحث زير ساختي و جغرافيايي توجه اي ويژه شود عمر ساختمان ها در ايران افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به ميهمانان اين همايش افزود: در تلاشيم مسئولين ارشد نظام مهندسي و... را در اين همايش داشته باشيم اما متخصصين و بزرگان ساختمان سازي و شهر سازي كشور در اين همايش حضور دارند.

سد تنگ سرخ در وضعيت زمين هاي تاثير گذار است

عليپور در بخش ديگري از سخنان خود به احداث سد تنگ سرخ شيراز اشاره كرد و گفت: ايجاد اين سد تاثيرات فراواني در وضعيت زمين هاي پايين دست خواهد گذاشت.

وي افزود: راه اندازي اين سد باعث بالا آمدن آب هاي زير زميني و افزايش ميزان رطوبت در خاك زمين هاي پايين دست مي شود بنا بر اين زهكشي براي ساختمان سازي در اين زمين ها لازم است.

عضو انجمن انبوه سازان فارس ادامه داد: بحث زهكشي در مناطق فرسوده و بافت قديم شيراز نير لازم است كه در اين خصوص سازمان هاي مختلف بايد در راستاي نوسازي اين بافت به اين مهم نيز توجه داشته باشند.