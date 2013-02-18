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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

خسروی اعلام کرد:

زمینه اشتغال هزار دانشجوی مرکز علمی کاربردی سیمرغ فراهم شد

زمینه اشتغال هزار دانشجوی مرکز علمی کاربردی سیمرغ فراهم شد

سیمرغ - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی سیمرغ گفت: زمینه اشتغال هزار دانشجوی مرکز علمی کاربردی سیمرغ فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خسروی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز دانشگاهی علمی کاربردی شهرستان سیمرغ اظهار داشت: این مرکز از  هشت سال پیش بر اساس پیشینه بیست ساله صنعت خودرو راه اندازی شده تاتقویت رویکرد آموزشی را مورد تاکید قرار دهد.

 

وی به جایگاه تاثیر گذار مراکز علمی کاربردی و توجه به رویکرد عملیاتی در این واحد دانشگاهی اشاره کرد.

 

خسروی بیان داشت: تعداد دانشجویان این مجموعه دانشگاهی هزار و 500 نفر بوده که هزار و 200 نفر دانش آموخته و هزار نفر  وارد بازار کار شدند.

 

وی ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه، ایجاد کارگاه ها و شرکت های دانشجویی از مجموعه دانش آموختگان را در توسعه صنعت و علم اثرگذار دانست و اذعان داشت: برای هزار دانشجوی مرکز  توسط شرکت های دانشجویی ایجاد شده فرصت اشتغال فراهم شد.

 

سیمرغ بیستمین شهرستان تازه تاسیس مازندران است.

کد مطلب 2000836

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