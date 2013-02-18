5 ميليارد ريال كالاي قاچاق در همدان جمع آوري شد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا شجاعي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اصناف و بازاريان همدان از اجراي طرح شبنم در اين استان رضايت دارند، افزود: يك ميليون و 414 هزار و 761 كد رهگيري در مرحله دوم طرح شبنم درخواست شد كه يك ميليون و 144 هزار و 761 كد نصب شده است.

وي ادامه داد: معضل كالاي قاچاق در سال هاي اخير برروي اقتصاد كشور چنبره زده بود و مانع از تحرك و پويايي تجارت قانون محور در كشور مي شد.

اجراي طرح شبنم زمينه ساز گسترش صادرات است

وي اضافه كرد: اجراي طرح شبنم زمينه ساز گسترش صادرات و قوي تر شدن قطب توليد شده است.

وي با بيان اينكه طرح شبنم در انواع كالاهاي لوازم خانگي، تلفن همراه، لوازم آرايشي و بهداشتي، تجهيزات پزشكي، اسباب بازي، رايانه و ملحقات آن و انواع مكمل هاي غذايي دارويي به اجرا در آمده است، افزود: براي دستيابي به اقتصاد سازمان يافته و مديريت شده ابزارهايي مورد نياز است كه امكان مديريت و نظارت را براي متوليان آن فراهم آورد و با ترسيم روندهاي قانون محور راه براي سودجويي قاچاقچيان و قانون گريزان بسته خواهد شد.

وي طرح شبنم را روشي به روز و مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ارزيابي كرد كه به واسطه آن تمامي اجناس داراي كد منحصر به فرد شده و روند ورود و توزيع آن در بازار كشور قابل رصد و پيگيري خواهد بود.

شجاعي اضافه كرد: با توجه به آمادگي كامل براي اجراي مرحله سوم طرح شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) تاكنون دستورالعملي در اين خصوص ابلاغ نشده است.

اصناف و بازاريان همدان از اجراي طرح شبنم رضايت دارند

عليرضا شجاعي با بيان اينكه اصناف و بازاريان همدان از اجراي طرح شبنم در اين استان رضايت دارند، افزود: يك ميليون و 414 هزار و 761 كد رهگيري در مرحله دوم طرح شبنم درخواست شد كه يك ميليون و 144 هزار و 761 كد نصب شده است.

معاون بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در خصوص توزع گوشت مرغ در بازار همدان نیز گفت: توزيع مرغ منجمد در اين استان تعادل قيمت را به همراه خواهد داشت.

عليرضا شجاعي افزود: با توجه به فرارسيدن تعطيلات نوروزي مصرف برخي از كالاهاي اساسي در اين ايام افزايش مي يابد كه گوشت و مرغ مهمترين كالاها محسوب مي شود.

وي با اشاره به بروز تورم ناگهاني در بازار مرغ در چندماه گذشته اظهار داشت: به همين منظور براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي دولت نسبت به ذخيره سازي مرغ اقدام كرده است.

وي ادامه داد: با توجه به افزايش تقاضا در بازار، ‌توزيع بخشي از ذخاير مرغ منجمد كمك بسياري به متعادل سازي قيمت ها مي كند.

سه هزار تن مرغ در سردخانه هاي همدان ذخيره سازي شده است

وي با بيان اينكه سه هزار تن مرغ در سردخانه هاي اين استان ذخيره سازي شده است، اظهار داشت: هم اكنون با افزايش قيمت گوشت قرمز، ‌مصرف مرغ افزايش چشمگيري پيدا كرده است.

وي افزود: در هفته هاي گذشته حدود 200 هزار تن از مرغ منجمد ذخيره سازي شده با قيمت پنجاه هزار ريال توزيع شده است.