30 مدرسه دامغان آماده پذیرش مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی در اولین جلسه ستاد اسکان مسافران نوروزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان که پیش از ظهر دوشنبه با حضور اعضا در محل سالن جلسات این مدیریت تشکیل شد، اظهار داشت: این ستاد با هدف خدمات دهی کیفی به مسافرین نوروزی خصوصا همکاران فرهنگی کشور از 27 اسفندماه سال جاری آغاز و تا 15 فروردین سال آینده فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دامغان در مسیر زائران حرم و بارگاه ملکوتی ثامن الائمه (ع) قرار دارد، خاطرنشان کرد: باید همه ما تلاش کنیم که میزبان خوبی برای این عزیزان باشیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان اضافه کرد: امسال 30 آموزشگاه برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مسافران نوروزی در سطح شهرستان دامغان پیش بینی و آماده خدمات می شوند.

امانی خاطرنشان ساخت: همچنین دو آموزشگاه در شهرهای دیباج و کلاته رودبار، 15 سوئیت رفاهی در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی، 10 سوئیت مرکز رفاهی و بیش از 12 نمازخانه نیز برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شد.

وی افزود: با تمام برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم تا پایان وقت اداری روز 27 اسفندماه سال جاری تمام مکان های اسکان مسافران نوروزی در دامغان تجهیز شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن تقدیر از زحمات اعضای ستاد اسکام نوروزی این شهرستان طی سال گذشته اظهار داشت: ستاد اسکان این مدیریت با به کارگیری کلیه عوامل و تجهیزات و امکانات موجود در صدد است تا خدمات بسیار خوبی جهت اسکان مسافران نوروزی فرهنگی و غیر فرهنگی ارائه کند.

امانی در خاتمه گفت: امیدواریم مسافرینی که از این امکانات در نظر گرفته شده استفاده می کنند و چند ساعتی را که شهرستان دامغان اقامت دارند با خاطرات خوش این شهرستان را ترک کنند.