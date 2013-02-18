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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

از 27 اسفند انجام می شود؛

30 مدرسه دامغان آماده پذیرش مسافران نوروزی

30 مدرسه دامغان آماده پذیرش مسافران نوروزی

دامغان–خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن اشاره به اینکه 30 مدرسه آماده پذیرش مسافران نوروزی هستند، گفت: ستاد اسکان مسافران نوروزی این شهرستان با هدف خدمات دهی کیفی به مسافرین نوروزی از 27 اسفندماه سالجاری آماده پذیرش این عزیزان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی در اولین جلسه ستاد اسکان مسافران نوروزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان که پیش از ظهر دوشنبه با حضور اعضا در محل سالن جلسات این مدیریت تشکیل شد، اظهار داشت: این ستاد با هدف خدمات دهی کیفی به مسافرین نوروزی خصوصا همکاران فرهنگی کشور از 27 اسفندماه سال جاری آغاز و تا 15 فروردین سال آینده فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دامغان در مسیر زائران حرم و بارگاه ملکوتی ثامن الائمه (ع) قرار دارد، خاطرنشان کرد: باید همه ما تلاش کنیم که میزبان خوبی برای این عزیزان باشیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان اضافه کرد: امسال 30 آموزشگاه برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مسافران نوروزی در سطح شهرستان دامغان پیش بینی و آماده خدمات می شوند.

امانی خاطرنشان ساخت: همچنین دو آموزشگاه در شهرهای دیباج و کلاته رودبار، 15 سوئیت رفاهی در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی، 10 سوئیت مرکز رفاهی و بیش از 12 نمازخانه نیز برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شد.

وی افزود: با تمام برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم تا پایان وقت اداری روز 27 اسفندماه سال جاری تمام مکان های اسکان مسافران نوروزی در دامغان تجهیز شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن تقدیر از زحمات اعضای ستاد اسکام نوروزی این شهرستان طی سال گذشته اظهار داشت: ستاد اسکان این مدیریت با به کارگیری کلیه عوامل و تجهیزات و امکانات موجود در صدد است تا خدمات بسیار خوبی جهت اسکان مسافران نوروزی فرهنگی و غیر فرهنگی ارائه کند.

امانی در خاتمه گفت: امیدواریم مسافرینی که از این امکانات در نظر گرفته شده استفاده می کنند و چند ساعتی را که شهرستان دامغان اقامت دارند با خاطرات خوش این شهرستان را ترک کنند.

کد مطلب 2000844

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