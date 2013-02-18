بهره برداری کامل نیروگاه سیاه بیشه در شهریور 92

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این زمان سه واحد دیگر این نیروگاه سیاه بیشه هرکدام با ظرفیت 260 مگاوات وارد مدار برق کشور می شوند.
وی افزود: عملیات اجرایی این سد از سال 82 شروع شد و احداث سد، تاسیسات جانبی، نیروگاه و راهها دسترسی به اتمام رسید و 97 درصد پیشرفت فیزیکی در کارهای ساختمانی داریم.
حسینی بیان داشت: در طول ده سال هزاران نفر مشغول به کار بودند و اکنون در زمان بهره برداری حدود 120 نفر تکنسین، مهندس، سر مهندس بطور دائم برای بهره برداری، تعمیرات و نگهداری در این پروژه مشغول به کار هستند.
وی به مهمترین مشکلات و دغدغه های موجود در زمان احداث این پروژه اشاره کرد و گفت: مجاورت با جاده چالوس سبب شد تا این جاده که یکی از پرتردد ترین جاده کشور و خصوصا در ایام تعصیلات موجب ترافیک سنگین در این محور می شد و ورود تجهیزات به کارگاهها را با مشکل مواجه می کرد و گاهی باعث تعطیلی کارگاهها نیز می شد اما با وجود همه این مشکلات و موانع خوشبختانه این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری می رسد.
حسینی درباره وجود گسل زلزله در مجاورت این پروژه افزود: برای این موضوع تمهیدات لازم اندیشیده شد و با ایجاد قطعه ای ، باعث می شود تا در زمان زلزله تا یک متر توان جابجایی بدون مشکل را داشته باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پروژه در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و شیب منطقه زیاد است بنابراین با کمترین بارندگی رسوبات زیادی وارد سد می شود اما برای جلوگیری از این مشکل ، در انتهای هر دریاچه مصنوعی رسوب گیر احداث شد و رسوبات در آنجا جمع می شوند و در زمان معین از رسوب خالی می شود.
آغاز چرخش نامی نخستین واحد نیروگاه سد تلمبه ذخیرهای
مهدی غلامی معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه نیز گفت: نخستین واحد نیروگاهی سد سیاه بیشه چالوس با ظرفیت 260 مگاوات تا پایان سال به بهرهبرداری می رسد.
وی افزود: پس از تست های لازم و الکتریکال، چرخش نامی نخستین واحد نیروگاه سد تلمبه ذخیرهای کشور با 500 دور در دقیقه امروز آغاز به کار کرد.
غلامی ادامه داد: سد سیاه بیشه در ساعات پربار مصرف 1040 مگاوات برق مفید وارد مدار برق کشور میکند که سود پروژه سیاهبیشه مابهالتفاوت قیمت برق نسبت به پربار و کم باری برق است.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه تصریح کرد: هزینه تمام شده پروژه سد و نیروگاه سیاه بیشه هزار و 400 میلیارد تومان است که تاکنون حدود یکهزار و 150 میلیون تومان آن هزینه شده است.
وی افزود: بین سد بالا و پایین حدود سه کیلومتر فاصله است که 500 متر از این مقدار اختلاف ارتفاع حادث شد.
وی بیان داشت : یکی از ساختارهای بسیار مهمی نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه را توجیه می کند این ایت که در کمترین طول مسیر رودخانه بیشترین اختلاف ارتفاع را داشته باشیم.
نظر شما