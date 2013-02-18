بهره برداری کامل نیروگاه سیاه بیشه در شهریور 92

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این زمان سه واحد دیگر این نیروگاه سیاه بیشه هرکدام با ظرفیت 260 مگاوات وارد مدار برق کشور می شوند.

وی افزود: عملیات اجرایی این سد از سال 82 شروع شد و احداث سد، تاسیسات جانبی، نیروگاه و راهها دسترسی به اتمام رسید و 97 درصد پیشرفت فیزیکی در کارهای ساختمانی داریم.

حسینی بیان داشت: در طول ده سال هزاران نفر مشغول به کار بودند و اکنون در زمان بهره برداری حدود 120 نفر تکنسین، مهندس، سر مهندس بطور دائم برای بهره برداری، تعمیرات و نگهداری در این پروژه مشغول به کار هستند.

وی به مهمترین مشکلات و دغدغه های موجود در زمان احداث این پروژه اشاره کرد و گفت: مجاورت با جاده چالوس سبب شد تا این جاده که یکی از پرتردد ترین جاده کشور و خصوصا در ایام تعصیلات موجب ترافیک سنگین در این محور می شد و ورود تجهیزات به کارگاهها را با مشکل مواجه می کرد و گاهی باعث تعطیلی کارگاهها نیز می شد اما با وجود همه این مشکلات و موانع خوشبختانه این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری می رسد.

حسینی درباره وجود گسل زلزله در مجاورت این پروژه افزود: برای این موضوع تمهیدات لازم اندیشیده شد و با ایجاد قطعه ای ، باعث می شود تا در زمان زلزله تا یک متر توان جابجایی بدون مشکل را داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پروژه در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و شیب منطقه زیاد است بنابراین با کمترین بارندگی رسوبات زیادی وارد سد می شود اما برای جلوگیری از این مشکل ، در انتهای هر دریاچه مصنوعی رسوب گیر احداث شد و رسوبات در آنجا جمع می شوند و در زمان معین از رسوب خالی می شود.

آغاز چرخش نامی نخستین واحد نیروگاه سد تلمبه ذخیره‌ای

مهدی غلامی معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه نیز گفت: نخستین واحد نیروگاهی سد سیاه بیشه چالوس با ظرفیت 260 مگاوات تا پایان سال به بهره‌برداری می‌ رسد.

وی افزود: پس از تست‌ های لازم و الکتریکال، چرخش نامی نخستین واحد نیروگاه سد تلمبه ذخیره‌ای کشور با 500 دور در دقیقه امروز آغاز به کار کرد.

غلامی ادامه داد: سد سیاه بیشه در ساعات پربار مصرف 1040 مگاوات برق مفید وارد مدار برق کشور می‌کند که سود پروژه سیاه‌بیشه مابه‌التفاوت قیمت برق نسبت به پربار و کم باری برق است.

معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه تصریح کرد: هزینه تمام شده پروژه سد و نیروگاه سیاه بیشه هزار و 400 میلیارد تومان است که تاکنون حدود یک‌هزار و 150 میلیون تومان آن هزینه شده است.

وی افزود: بین سد بالا و پایین حدود سه کیلومتر فاصله است که 500 متر از این مقدار اختلاف ارتفاع حادث شد.

وی بیان داشت : یکی از ساختارهای بسیار مهمی نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه را توجیه می کند این ایت که در کمترین طول مسیر رودخانه بیشترین اختلاف ارتفاع را داشته باشیم.