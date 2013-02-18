صنعت و كشاورزي فرصتهاي صادراتي فارس است

زبيرعلي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه رشد صنعتي استان فارس قابل قبول است، افزود: فارس در كشور و منطقه به عنوان يك استان كشاورزي شناخته شده در حاليكه رشد صنعتي اين استان نيز چشم گير است.

وي تاكيد كرد: طي بازديد هاي كه از برخي صنايع اين استان داشته ايم فرصت هاي مناسبي را جهت افزايش مبادلات صنعتي مد نظر قرار داده شده كه طي مدت آينده قراردادهاي آنها منعقد مي شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايالت خيبر پاكستان با بيان اينكه بخش خصوصي استان فارس فعال است، يادآور شد: زيرساخت ها و موقعيت مناسب استان فارس فرصت بزرگي را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم كرده كه اين بخش نيز از اين فرصت به دست آمده به خوبي استفاده كرده است.

زبير علي تاكيد كرد: در ايالت خيبر و يا در كشور پاكستان نيز زير ساختها و فرصت هاي سرمايه گذاري فراهم است كه اميدواريم شاهد فعاليت سرمايه گذاران فارسي در اين كشور نيز باشيم.