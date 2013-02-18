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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طلب رینالدو را کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت می کند/ امتیازی از استقلال کسر نمی‌شود

طلب رینالدو را کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت می کند/ امتیازی از استقلال کسر نمی‌شود

مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به رایزنی های صورت گرفته برای حل مشکل شکایت رینالدو از استقلال گفت: با هماهنگی های صورت گرفته قرار است AFC پول این بازیکن را پرداخت کند!

امید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در این باره همکاری‌های لازم با باشگاه استقلال وجود دارد و قرار بر این شده که طلب این بازیکن از طریق کشور ثالث به حساب او ریخته شود چرا که فدراسیون فوتبال با توجه به شرایط موجود امکان پرداخت پول این بازیکن از داخل کشور وجود ندارد برای همین مذاکراتی با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده ایم تا این طلب از طریق AFC به حساب بازیکن سابق تیم استقلال واریز شود.

وی در این باره افزود: AFC بابت مسابقات فصل گذشته لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مبالغی را به برخی باشگاههای ایرانی بدهکار است. بر این اساس استقلال هم حدود 150 هزار دلار از کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب دارد که هماهنگی‌های لازم را در این باره انجام داده ایم تا از طریق حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا مبالغ مورد نظر به حساب رینالدو ریخته شود. باشگاه استقلال هم مابقی مطالبات خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.

مسئول کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان این که کنفدراسیون فوتبال آسیا هر ساله مبالغی را به عنوان کمک هزینه به تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان پرداخت می کند، افزود: معمولا این مبالغ به عنوان کمک هزینه در اختیار تیم ها قرار می گیرد که البته در صورت صعود تیم ها پاداشی به آنها پرداخت خواهد شد.

جمالی در خصوص احتمال کسر امتیاز از تیم استقلال نیز گفت: در صورتی که این پول به موقع در اختیار بازیکن معترض قرار گیرد گزینه کسر امتیاز کاملا منتفی است. تلاش های اخیر هم به همین منظور بوده تا این ماجرا به موقع خاتمه باید.

کد مطلب 2000850

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