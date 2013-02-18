47 درصد نمونه کلرسنجی آب آشامیدنی اردبیل نامطلوب است/ ضعف نظارت ها

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت اردبیل تصریح کرد: پیش از این 105 نمونه برداری از کلر آب انجام گرفته و بررسی شده بود که در 89 درصد موارد آزمایش شده، سلامت کامل را نشان می داد.

وی افزود: با توجه به مشکلات سلامت ناشی از این امر ضروری است با اصلاح روند کلر زنی نسبت به سلامت کلر آب توجه ویژه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان متذکر شد: علاوه بر این ضروری است چاههای غیر استاندارد در اولین فرصت پلمپ شده و در ادامه با اصلاح وضعیت آنها اقدام به استفاده مجدد شود.

وی با یادآوری درخواست از آب و فاضلاب شهری نسبت به پلمپ این چاهها اضافه کرد: با وجود تاکید به پلمپ چاههای غیر استاندارد این مهم به صورت کامل رعایت نمی شود و همکاری دستگاههای اجرایی باید افزایش سابد.

آب و فاضلاب: آمار علوم پزشکی را قبول نداریم

در این جلسه مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان اردبیل نیز با رد آمار ارائه شده در خصوص نتایج کلرزنی آب تصریح کرد: آمار علوم پزشکی به نسبت آمار شش ماه قبل ارائه شده توسط این دستگاه اجرایی تناقض دارد.

عبدالحسین حسن زاده اضافه کرد: سلامت 53 درصدی کلر آب صحت نداشته و نمونه برداری ها نشان می دهد 98.3 درصد در کلر استان و 98.5 درصد در کلر شهرستان اردبیل مطلوبیت وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار نمونه های میکروبی نیز رقم صفر را نشان می دهد، تاکید کرد: روند آزمایش و نمونه برداری علوم پزشکی نادرست بوده و موجب ارائه این آمارها شده و به درستی رصد نشده است.

حسن زاده با تاکید به این مهم که قرار بود نمونه برداری ها توسط نمایندگان مشترک دو دستگاه اجرایی انجام شود، اضافه کرد: آب و فاضلاب تلاش کرده است به نتایج تحقیقات علوم پزشکی پایبند باشد.

وی تاکید کرد: آزمایشگاه نمونه گیری آب آشامیدنی آب و فاضلاب استان در منطقه شمال غرب کشور بی نظیر است و می توان به نتایج آن با اطمینان استناد کرد.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان در خصوص بازکردن پلمپ چاه غیر استاندارد اضافه کرد: نمی توان یک چاه را برای همیشه پلمپ نگه داشت و ضروری است بهسازی و بازسازی انجام شود.

حسن زاده متذکر شد: اطلاعات و آمار علوم پزشکی که به امضای آب و فاضلاب نرسیده باشد مورد تائید این دستگاه اجرایی نیست.

چاه پلمپ شده باید پلمپ بماند/ ضعف نظارتی مسئولان استانی

در ادامه استاندار اردبیل در پاسخ به هر دو دستگاه اجرایی تصریح کرد: موضوع سلامت مردم موضوع حساس و ویژه ای است و نمی توان با سهل انگاری و تعارضات نسبت به آن بی تفاوت بود.

اکبر نیکزاد افزود: وظیفه نمونه برداری و اعلام سلامت آب آشامیدنی بر عهده علوم پزشکی است و اگر تصمیم این دستگاه پلمپ یک چاه بوده این چاه باید پلمپ باقی بماند.

وی با بیان اینکه آب و فاضلاب نمی تواند بدون هماهنگی نسبت به باز کردن پلمپ چاه اقدام کند، تاکید کرد: دستگاهها باید به صورت هماهنگ فعالیت کنند و در صورتی که تخلفی صورت می گیرد باید به مسئولان استانی اطلاع رسانی شود.

مدیران به جای استاندار نظر ندهند

استاندار اردبیل معتقد است بخش مهمی از مشکلات موجود می تواند با تشدید همکاری و نظارت دستگاهها رفع شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دیده می شود مسئولان حتی در برخی موارد به جای استاندار هم اعمال نظر می کنند، اضافه کرد: رعایت قانون و اعمال آن برعهده دستگاههای اجرایی و واسطه شدن برای پیشبرد امور بر عهده مسئولان سیاسی استان است.

نیکزاد تاکید کرد: ضعف نظارتی موجب شده برخی سودجویان با استفاده از اهمال کاری مدیر اقدام به ادامه سود جویی خود کرده و از قوانین سرپیچی کنند.

وی خواستار رسیدگی دقیق تر به وضعیت آب شرب و استاندار سازی چاههای موجود شدو تاکید کرد: برخورد های متناقض نباید به زیان شهروندان و سلامت آنها تمام شود.