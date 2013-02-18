حفظ اطلاعات محرمانه کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز داده استانی اظهار کرد: راه اندازی مرکز داده استانی علاوه بر تمام مزایایی که دارد، باعث رفع وابستگی کشور به بیگانگان می شود.



وی افزود: با راه اندازی این مرکز، تمام اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی که پیش از این امکان در دسترس دشمنان بودن وجود داشت، محرمانه می شود.



جزایری تصریح کرد: اینکه تمام اطلاعات اقتصادي، اجتماعي در اختيار دشمنان ما قرار بگيرد، بسيار خطرناك است و با روند گذشته دشمنان به راحتی می توانستند، برنامه ریزی های زیادی ضد نظام داشته باشند.



وی با تاکید براینکه بايد در زمينه اطلاعات خودكفا و از ديگر كشورها جدا شويم، گفت: با توجه به دشمنی های بیگانگان، حفظ اطلاعات محرمانه کشور و خودکفایی در زمینه نگهداری و استفاده از این اطلاعات ضروری است.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: با ايجاد مراكز داده می توان حافظ و نگهبان شئون کشور بود و از ضربه دشمنان مصون بمانیم.



جزایری با اشاره به ضرورت تلاش برای غیرقابل نفوذ بودن این مراکز داده برای دشمنان افزود: باید تلاش کنیم كه از طريق ماهواره و راه های دیگر دشمنان به اطلاعات ما نفوذ نكنند و داده‌ ها و مراكز داده ‌ها به گونه ‌ای طراحی شوند كه به هيچ وجه دشمن نتواند در آن نفوذ كند.