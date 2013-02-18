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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

توسط سازمان بهزيستي/

اجراي آزمايشي برنامه‌ غربالگري طيف اوتيسم در خراسان رضوي آغاز شد

اجراي آزمايشي برنامه‌ غربالگري طيف اوتيسم در خراسان رضوي آغاز شد

مشهد - خبرگزاري مهر: اجراي آزمايشي برنامه‌ غربالگري طيف اوتيسم در خراسان رضوي همزمان با 4 استان ديگر كشور، با برگزاري دوره‌ آموزشي "آگاه‌سازي و حساس‌سازي" توسط سازمان بهزيستي در طرقبه‌شانديز كليد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برنامه‌‌ غربالگري طيف اوتيسم در سازمان بهزيستي ظهر دوشنبه در كارگاه آموزشي آگاه‌سازي و حساس‌سازي غربالگري طيف اوتيسم در هتل ثامن طرقبه شانديز گفت: مطالعات پيش‌يابي نشان مي‌دهد كه ميزان شيوع اختلالات طيف اوتيسم در كشور حدود يك درصد است كه با كمي تسامح، برابر با ميانگين جهاني است.

سن بروز و تشخيص اوتيسم معمولا دو سالگي است

زهرا نوع‌پرست افزود: سن بروز و تشخيص اوتيسم معمولا دو سالگي است و آموزش و پرورش استثنايي كه با امر تعليم و تربيت اين نوع  كودكان سر و كار دارد، خدماتش را بعد از شش سالگي يعني زمان رفتن كودك به مدرسه، شروع مي‌كند.

وي بيان كرد: فاصله 3 ساله‌ دو تا 5 سالگي كه سن تست كردن سلامت كودكان است، يك خلاء ايجاد كرده است.

وي اضافه كرد: در كودكان اوتيستيك، اين سه سال، فاصله‌اي است كه تا كنون هيچ ‌گونه پوشش خدماتي، تشخيصي و درماني از سوي نهادهاي دولتي در كشور نداشته و برنامه‌ غربالگري نيز در همين سنين برنامه‌ريزي شده است.

مدير كل دفتر توانبخشي روزانه و توان‌پزشكي سازمان بهزيستي افزود: در اين فاصله‌ سني، تقريبا هيچ سازماني به حوزه‌ سلامت كودكان وارد نمي‌شود زيرا از واكسيناسيون كه در زير دو سال انجام مي‌شود تا 5 سالگي كه سلامت كودكان آزمايش مي‌شود اين جمعيت حياتي در هيچ ‌مكان و حوزه‌اي حضور اجتماعي ندارند.

مهدهاي كودك پايگاه‌هاي ثابت اجراي برنامه‌ غربالگري اوتيسم


وي گفت: به همين دليل، مهدهاي كودك به عنوان پايگاه‌هاي ثابت اجراي برنامه‌ غربالگري انتخاب شده‌اند.


وي با بيان اينكه 5 استان قم، همدان، خراسان رضوي، خوزستان و كرمان براي اجراي آزمايشي اين برنامه در نظر گرفته شده‌اند گفت: يك غربالگري محدود در سال 88 توسط بهزيستي انجام شد كه البته به دليل كمبود اعتبارات لازم، پيگيري نشد.
 

کد مطلب 2000856

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