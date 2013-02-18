تعطیلی موقت واحدهای استفاده کننده از کاتالیست/ نیاز 70 درصد صنایع شیمایی به این ماده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیم پور ظهر دوشنبه در نشست خبری " اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی " اظهار داشت: کاتالیست صنعتی اهمیت زیاد برای بخش های تولیدی دارد ودر کشورهایی پیشرفته مانند امریکا ارزش کاتالیست تولیدی در سال 2007 مبلغی معادل 3.5 میلیارد دلار بوده و به همین نسبت کاتالیست در کشورهای پیشرفته تولید و وارد کشورهای در حال توسعه می شود.

وی ادامه داد: تکنولوژی ساخت کاتالست مشکل است و در انحصار شرکت های معروف بین المللی قرار دارد که در کشور خود تولید و به دیگر کشورها صادر می کنند.

دبیر علمی "همایش ملی کاتالیست های صنعتی" با اشاره به اینکه تحریم ها باعث ساخت و سنتز کاتالیست در کشور شده بیان کرد: تا چندسال پیش کاتالیستهای مورد نیاز وزارت نفت و.. از خارج با قیمت بالا وارد می شد که این کار ارز زیادی را از کشور خارج می کرد.

رحیم پور اضافه کرد: در چند سال اخیر چند شرکت خصوصی اقدام به ساخت کاتالیست کرد که چندین واحد بزرگ صنعتی مانند پتروشیمی شیراز نیز از این کاتالیست های داخلی استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه تولید کاتالیست در داخل سرمایه گذاری مناسبی است، یادآور شد: کاتالیست های آزمایشگاهی به دلیل نداشتن سه خاصیت فعالیت بالا،انتخاب پذیری و دوام بالا ارزش صنعتی زیادی ندارند و فعلا برای همه کاتالیستها نتوانسته ایم به استاندارد لازم برسیم.

رئیس دانشکده شیمی،نفت و گاز دانشگاه شیراز ابراز داشت: برپایی این همایش کمک به تبادل نظر در بین دانشگاهیان، صاحبان صنعت، شرکتهای دولتی و خصوصی می کند تا افراد بتوانند مشکلات را به خوبی حل و در راستای پیشرفت گام بردارند.

رحیم پور اظهار داشت: کاتالیست ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی را در جهت دلخواه افزایش می دهد اما تعادل واکنش شیمیایی تغییر نمی کند که هدف از استفاده کوتاه کردن زمان برا تولید محصول است.

وی اضافه کرد: کاتالیست ها شامل ناهمگن، همگن و آنزیم ها هستند که دسته ناهمگان بیشترین اهمیت را در کشور ما دارد.

دبیر علمی همایش ملی کاتالیست های صنعتی با تاکید بر اینکه 70 درصد صنایع شیمیایی از کاتالیست استفاده می کنند گفت: کاتالیست ها در صنایع نفت برای کارهای تبدیلی، صنایع شیمیایی و.. نقش مهمی دارد و گاهی دسترسی