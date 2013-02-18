توقف واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی ظهر دوشنبه در کرسی آزادندیشی کشاورزی، مشکلات و راهکارهای آن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: در بخش کشاورزی جایگاه خوبی داریم ولی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به کشاورزی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد،گفت: علم و دانش باید از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهایی استخراج شود و در اختیار کشاورزان در مزرعه قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: اگر ما نتوانیم کشاورزی را به شکل اقتصادی در بیاوریم تغییر کاربری اراضی در استان صورت می پذیرد.

ابطالی با بیان اینکه صنعتی نبودن کشاورزی معضل اصلی برای اقتصادی کردن کشاورزی محسوب می شود، اظهار داشت: بسیاری از کشاورزان دارای سنین بالا و سخت پذیر بوده و خودشان را به همه قوانین و علم کشاورزی آشنا می دانند.

وی گفت: نخستین ماشین نشای کار سال 62 وارد استان شد و در همان سال هزار هکتار از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه نشاکاری و در حال خاضر به 40 هزار هکتار ارتقا پیدا کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: تمام سرمایه گذاران واحدهای صنعتی مازندران باید برای تولید ماشین آلاتی نظیر کمباین، تیلر و تراکتور اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برند کشاورزی مازندران با برنج مشخص است،گفت: شکاف تولید که موضوع بسیار مهمی بوده باید در تمام محصولات به آن توجه شود.

ابطالی با اشاره به اینکه 42 درصد مرکبات کشور در مازندران تولید می شود،اظهار داشت: هنوز صنایع تبدیلی برای محصول ما در استان ایجاد نشده است ودولت برای بازرهای هدف محصولات کشاورزی برنامه نداشته است.

وی بیان دداشت: مرکباتی قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی دارد که برداشت آن مکانیزه و دارای 120 تن محصول در هکتار باشد.

معاون بهبود تولیدات کشاورزی مازندران در خصوص بسترهای نامناسب اراضی در استان گفت: برخی از اراضی در پنج ماه از سال در استرس آب و در چند ماه دیگر در تشنگی آب بسر می روند

ابطالی به موضوع طرح شیرین کردن آب شور اشاره کرد و گفت: این طرح در سفر اول هیئت دولت به مازندران مورد تصویب قرار گرفته و هم اکنون طرح مطالعاتی آن آغاز شده است.

وی بیان داشت: با وجود اینکه مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود ولی به اندازه پتانسیل از تسهیلات بخش کشاورزی استفاده نکرده است.

ابطالی گفت: در طرح توسعه کشاورزی اتفاقات خوبی رخ داده ولی هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده ایم.