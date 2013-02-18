به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: مجتمع گازی علاوه بر تولید گاز در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز همواره فعال بوده و این نمایشگاه بزرگ کتاب نشان دهنده این مهم است و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب امری مهم است و همچنین باید جوانان و نوجوانان را با کتاب آشنا کنیم.
علی اکبر شعبانپورخاطرنشان کرد: انتظار داریم استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه بزرگ کتاب شود و کارکنان و خانوادهها و سایر اقشار جامعه از این موقعیت فرهنگی نهایت استفاده را ببرند.
محمدرضا ولایتی سرپرست روابط عمومی مجتمع گازی نیز بیان داشت: این نمایشگاه به مدت 10 روز در محل پالایشگاه دوم پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
وی افزود: در این نمایشگاه بیش از 12 هزار عنوان کتاب از بیش از 50 ناشر داخلی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
المپیاد ورزشی تخصصی آتشنشانی در پارس جنوبی
المپیاد ورزشی تخصصی آتشنشانی در مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مسئولان، کارکنان و آتشنشانان این مجتمع گازی برگزار شد که تیم آتشنشانی پالایشگاه چهارم به مقام اول دست یافت و تیمهای پالایشگاههای اول و سوم به ترتیب حائز عناوین دوم و سوم این مسابقات شدند.
دبیر اجرایی المپیاد با اشاره به کیفیت برگزاری این مسابقات اظهار کرد: به منظور حفظ آمادگی جسمانی و تقویت روحی کارکنان ایمنی و آتشنشانی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و با موافقت مدیرعامل و همکاری خدمات ورزش، تصمیم به برگزاری مسابقات المپیاد آتشنشانان در سطح مجتمع با استفاده از امکانات داخلی بین پنج پالایشگاه مطابق با آخرین آییننامه تدوین شده در کارگروه اجرایی مسابقات المپیاد آتشنشانی شرکت ملی گاز ایران گرفته شد.
نصیبالله حیدری تصریح کرد: این المپیاد فرصتی بود تا ضمن ایجاد رقابت، تبادل اطلاعات و تجارب ارزنده میان اعضای تیمهای مختلف رد و بدل شود که ماحصل انتقال آن به نیروهای هر سازمان باعث بالابردن توانمندی عملیاتی سازمان آتشنشانی در کل مجموعه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی خواهد شد.
دوره آموزش فنی و حرفه ای "طرح کیسون" در کنگان برگزار می شود
عبدالله حاجیانی مدیر کار و خدمات اشتغال با اشاره به دوره آموزشی طرح کیسون اظهارد اشت:با حمایت سازمان منطقه ویژه پارس و به منظور توامند سازی نیروهای بومی، دورههای فنی و مهارتی «طرح کیسون» در مرکزآموزش فنی و حرفه ای کنگان برگزار می شود.
مدیر کار و خدمات اشتغال افزود: جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در پاسخگویی به نیاز صنعت امری شناخته شده است و یکی از پیش نیاز های رسیدن به توسعه پایدار در کشور توجه به آموزش و سوق دادن نیروی کار به سمت مشاغل مورد نیاز جامعه است.
حاجیانی با بر شمردن اهداف آموزش های فنی و مهارتی گفت: اشتغال پایدار، انتقال دانش و مهارت مورد نیاز از متخصصان به کارجویان برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار منطقه و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد از مهمترین اهداف این دوره است.
برگزاری 30 دوره آموزشی تخصصی فرهنگی هنری در جم
رئیس روابط عمومی شرکت پالایش گاز فجر جم از برگزاری 30 دوره آموزشی تخصصی فرهنگی هنری در جم خبر داد و افزود: در سال جاری در این مرکز کلاسهای مختلف فرهنگی هنری در زمینههای تخصصی صنایع دستی، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی، زبان و کامپیوتر برگزار شده است.
نعمتالله جمالی یادآور شد: خیاطی، گلدوزی، نما، حجم، پتینه، کریستال، مجسمه سازی، پیکر تراشی، نقاشی کودک، پاستیل، طراحی چهره، موسیقی (تار، سه تار، سنتور و ...) و هنرهای نمایشی نیز از دیگر کلاسهایی بوده که در سال جاری در این مرکز برای ساکنین شهرکها برگزار شده است.
وی همچنین برنامهریزی استراتژیک فرهنگی سال آینده شهرکهای مسکونی را از برنامههای مهم روابط عمومی شرکت پالایش گاز فجر جم دانست و اظهار کرد: همه تلاش ما این است که ساکنین در رضایت کامل به برنامههای فرهنگی توجه کنند و در این راستا نظر سنجیهای گستردهای نیز صورت خواهیم داد.
تولید 27 درصد گاز کشور در پالایشگاه جم
مدیرعامل پالایشگاه جم از تولید 27 درصد گاز کشور در این پالایشگاه خبر داد و اظهار داشت: پالایشگاه جم نقش مهمی در تامین گاز کشور دارد.
رحیم اسلامی، هجرت و جابهجایی نیروی انسانی در هر سازمانی را یک موهبت الهی دانست که باید قدر آن را دانست و افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد تلاش بسیار خوبی در این مجموعه هستیم که امیدواریم تداوم یابد.
وی گفت: نیروهای انسانی شرکت پالایش گاز فجر جم به دلیل تجربه بالایی که دارند در هر نقطهای از ایران اسلامی که خدمت میکنند بدون شک منشأ خیر و تحول خواهند بود.
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