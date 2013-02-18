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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

حجت الاسلام ملکی اعلام کرد:

تربیت مبلغین اسلامی به صورت تخصصی برای حضور در آموزش و پرورش

تربیت مبلغین اسلامی به صورت تخصصی برای حضور در آموزش و پرورش

اراک – خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و دبیر کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش کشور گفت: تربیت مبلغین اسلامی به صورت تخصصی برای حضور در آموزش و پرورش در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

حجت الاسلام مجتبی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: تعامل حوزه های علمیه با آموزش و پرورش در راستای تحول در نظام آموزش و پرورش کشور در سال 89 صورت پذیرفت.

 

حجت الاسلام ملکی اظهار داشت: طرح آموزش همکاران فرهنگی و اجرای طرح بصیرت جامع فرهنگیان در سال 89 با سه میلیون نفر ساعت و در سال گذشته با 12 میلیون نفر ساعت آموزش تخصصی با حضور همکاران حوزوی آغاز شد.

 

مشاور وزیر و دبیر کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش کشور خاطرنشان کرد: استقرار روحانی در مدارس کشور، بزرگداشت دهه بصیرت و ولایت از روز عرفه تا عید غدیر و تقدیر از شعائر اسلامی و دینی با رویکرد شاد، از جمله برنامه های این وزارتخانه در خصوص تعامل حوزه و آموزش و پرورش کشور به شمار می آید.

کد مطلب 2000866

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