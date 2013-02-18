ارتقای شاخصهای امنیتی غرب استان تهران/ احداث 10 کلانتری جدید

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مرتضي تمدن ظهر دوشنبه در همايش يك روزه روساي كوپ فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران كه با حضور فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران، ائمه جمعه و فرماندار شهريار، فرماندهان و معاونين تخصصي و ستادي شهرستانهاي تابعه و .... در شهريار برگزار شد، اظهار داشت: از زمان استقرار فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان،‌ شاهد جهش بسيار مطلوبي در حوزه امنيت اجتماعي اين مناطق بوده ايم كه اين مسئله نشان از تلاش و اهتمام ويژه نيروي انتظامي اين منطقه دارد.

اين مسئول عنوان كرد: به طور كلي سه فرماندهي انتظامي تهران بزرگ،‌ شرق و غرب در استان تهران فعاليت مي كنند كه در اين ميان فرماندهي انتظامي ويژه غرب برغم نوپا بودن، تاكنون حضور بسيار مطلوبي داشته و اقدامات بسيار موثري جهت كاهش آمار وقوع جرم و تشديد برخورد با اراذل و اوباش، قاچاقچيان و توزيع كندگان مواد مخدر و... داشته است.

احداث 10 کلانتری در غرب استان تهران

وي ادامه داد: آمارهاي ارائه شده از سوي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران،‌ نشان از ارتقاي شاخصهاي امنيتي انتظامي در اين منطقه دارد، دستگيري اراذل و اوباش،‌ برخورد با مزاحمان خياباني، انهدام باندهاي قاچاق مواد مخدر و دستگيري سركرده هاي اصلي آنها،‌ كشف انواع كالاي قاچاق و جلوگيري از توزيع در سطح شهرستانها از جمله اقدمات اين فرماندهي در راستاي برقراري و حفظ امنيت منطقه بوده است.

استاندار تهران گفت: در حوزه انتظامي، ساختار و سازماندهي جديدي در غرب استان تهران پيش بيني شده كه از آن جمله مي توان به تدارك احداث 10 كلانتري مضاعف در شهرستانهاي غرب استان اشاره كرد، همچنين براي شهر پرند نيز ساختاري نو تعريف شده است.

حضور به موقع پلیس منجر به کاهش حوادث شده است

تمدن يادآور شد: فعاليت نيروهاي خدوم انتظامي در غرب استان تهران به گونه اي بوده كه به طور تقريبي، هر ماه يك گام بزرگ در تامين امنيت اجتماعي شهروندان از منظرهاي مختلف مانند برخورد با نزاعهاي جمعي، سرقتهاي خرد و كلان، مواد مخدر، ترافيك و... مشاهده شده است.

اين مسئول ضمن ابراز خرسندي از ارتقاي شاخصهاي امنيتي، انتظامي در مناطق غرب استان تهران، متذكر شد: با حضور به موقع و مقتدارنه پليس اين منطقه، جرائم وقوع يافته در كوتاه ترين زمان ممكن، مورد بررسي قرار گرفت و مجرمين دستگير شدند كه اين مساله نشان دهنده خدمت صادقانه و تلاش شبانه روزي ماموران نيروي انتظامي است.

تمهیدات ویژه پلیس در 22 بهمن منجر به آسایش و امنیت راهپیمایان شد

وي بر لزوم آگاهي مردم از عملياتها و كشفيات پليس، تاكيد كرد: بايد با اطلاع رساني عمومي، مردم را از عملياتها، كشفيات، دستگيريها و برخودرهاي مقتدرانه پليس آگاه كرد تا نعمت امنيت در زندگي مردم ملموستر و محسوستر شود.

استاندار تهران یادآور شد: امنیت کنونی کشور مرهون تلاشهای شبانه روزی نیروی انتظامی است به عنوان مثال در راهپیمایی 22 بهمن که در سراسر کشور به صورت باشکوهی برگزار شد، با تمهیدات ویژه ناجا حتی یک گزارش نیز بر عدم امنیت مردم ارائه نشد که این مهم شامل شهرستانهای استان تهران نیز می شود.

دشمن با ترویج موادمخدر بین جوانان در پی اجرای جنگ نرم است

تمدن با اشاره به اینکه دشمن در پی ایجاد اختلال در راهپیمایی 22 بهمن بود که به طور قطع در صورت عدم هوشیاری مردم، دشمن مجال می یافت که توطئه های خود را عملی کند اما با هوشیاری و بصیرت مردم و اقدامات مطلوب دستگاه ها به خصوص نیروی انتظامی، نقشه های آنان عملی نشد.

این مسئول ضمن تقدیر از وجود اراده ای راسخ در غرب استان تهران در راستای برخورد با عوامل توزیع و مصرف کنندگان مواد مخدر گفت: هم اکنون دشمن با این روش به جنگ با ایران اسلامی آمده و خیلی از بزه های خرد در سطح جامعه نتیجه ترویج مصرف موادمخدر است.

وی به نقش موثر همکاری مسئولان شهرستانها در اجرای عملیاتهای ویژه نیروی انتظامی اشاره کرد و اذعان داشت: فرمانداران و اعضای شورای تامین شهرستانهای استان تهران با همکاری تنگاتنگ با نیروی انتظامی باید برای ارتقای شاخصهای امنیتی در حوزه تحت پوشش خود تلاش کنند که این امر مستلزم ایجاد وحدت و انسجام در امور است.

