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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

مهران بُد:

ارتباط بیشتر صنایع و علم به کمک برپایی همایشها برقرار می شود

ارتباط بیشتر صنایع و علم به کمک برپایی همایشها برقرار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش ملی کاتالیستهای صنعتی گفت: برپایی همایش کمک به ارتباط بیشتر صنعت و تولیدکنندگان دانش و محصول کاتالیست می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر مهران بُد ظهر دوشنبه در نشست خبری " اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی " اظهار داشت: پتانسیل های خوبی در مراکز تحقیقاتی فارس و دیگر استانها وجود دارد که می توان با بکارگیر آنها در راستای تولید کاتالیست گامهای موثری برداشت .
 
وی با اشاره به اعلام فراخوان همایش از مهرماه ابراز داشت: در مجموع به این همایش 170 مقاله از گروهای مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی و خصوصی ارسال شده  که برپایی آن به صورت  ملی کمک به  ارتباط بین متقاضی ، تولید کننده علم و کاتالیز بهتر می کند.
 
مهران بُد ادامه داد: گروههای آکادمیک ، پتانسیل های خود را ارائه می دهند و خوشبختانه محورهای همایش به گونه ایی تعریف شده که مهندسان با سابقه در صنعت نیز بتوانند در کنفرانس شرکت کنند و به تبادل اطلاعات بپردازند.
 دبیر اجرایی همایش ملی کاتالیست های صنعتی عنوان کرد: با حضور افراد در همایش مشکلات و نیازهای صنعت مشخص و تحقیقات در این راستا هدایت می شود.
 
وی با اشاره به اینکه 72 مقاله برای ارائه شفاهی و 53 مقاله به صورت پوستر آرائه می شود گفت: چهار غرفه در این همایش به شرکت پتروشیمی اختصاص داده شده تا نیازها و مشکلات را منعکس کنند  و ارتباط مناسبی بین افراد ایجاد شود.
 
مهران بُد اضافه کرد: برپایی وورک شاپ توسط دکتر حقیقی از دانشگاه سهند تبریز ازدیگر برنامه های جانبی همایش است که به بررسی کاهش هزینه در تولید و موارد تخصصی  می پردازند.
 
دبیر اجرایی همایش ملی کاتالیست های صنعتی با اشاره به اینکه بیشترین مقاله از دانشگاه سهند تبریز است عنوان کرد: سخنرانی محوری بر سنتز و احیای مواد کاتالیستی قرار دارد چرا که بیشتر مشکل به بخش سنتز،احیا و ساخت کاتالیز بر می گردد.
کد مطلب 2000868

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