ارتباط بیشتر صنایع و علم به کمک برپایی همایشها برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر مهران بُد ظهر دوشنبه در نشست خبری " اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی " اظهار داشت: پتانسیل های خوبی در مراکز تحقیقاتی فارس و دیگر استانها وجود دارد که می توان با بکارگیر آنها در راستای تولید کاتالیست گامهای موثری برداشت .

وی با اشاره به اعلام فراخوان همایش از مهرماه ابراز داشت: در مجموع به این همایش 170 مقاله از گروهای مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی و خصوصی ارسال شده که برپایی آن به صورت ملی کمک به ارتباط بین متقاضی ، تولید کننده علم و کاتالیز بهتر می کند.

مهران بُد ادامه داد: گروههای آکادمیک ، پتانسیل های خود را ارائه می دهند و خوشبختانه محورهای همایش به گونه ایی تعریف شده که مهندسان با سابقه در صنعت نیز بتوانند در کنفرانس شرکت کنند و به تبادل اطلاعات بپردازند.

دبیر اجرایی همایش ملی کاتالیست های صنعتی عنوان کرد: با حضور افراد در همایش مشکلات و نیازهای صنعت مشخص و تحقیقات در این راستا هدایت می شود.

وی با اشاره به اینکه 72 مقاله برای ارائه شفاهی و 53 مقاله به صورت پوستر آرائه می شود گفت: چهار غرفه در این همایش به شرکت پتروشیمی اختصاص داده شده تا نیازها و مشکلات را منعکس کنند و ارتباط مناسبی بین افراد ایجاد شود.

مهران بُد اضافه کرد: برپایی وورک شاپ توسط دکتر حقیقی از دانشگاه سهند تبریز ازدیگر برنامه های جانبی همایش است که به بررسی کاهش هزینه در تولید و موارد تخصصی می پردازند.