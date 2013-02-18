اجرای طرح مهارت ورمی کمپوست در دامغان

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای طرح مهارت ورمی کمپوست از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان دامغان اظهار داشت: برای اجرای این طرح در مرحله اول 28 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد آموزش های لازم را فرا می گیرند.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی 24 ساعته بوده و برای اجرای مرحله نخست این طرح 20 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات کمک های مردمی تامین و هزینه شده است.

مهیا شدن بستر جهت ایجاد شغل و تولید کودهای اورگانیک در دامغان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان به اهداف اجرای طرح آموزشی مهارت ورمی کمپوست اشاره داشت و افزود: هدف از اجرای این طرح آموزشی مهیا شدن بستر جهت ایجاد شغل و تولید کودهای اورگانیک است.

قوسی خاطرنشان کرد: این طرح برای نخستین بار در سطح استان سمنان اجرا می شود.

قوسی گفت: مددجویان متقاضی آموزش این طرح می توانند با مراجعه به واحد خودکفایی مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی این طرح اقدام کنند.

ثبت نام بیش از یک هزار و سیصد متقاضی کار در کمیته امداد دامغان

وی همچنین به ثبت نام بیش از یک هزار و 337 نفر از افراد متقاضی کار در سامانه روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر در شهرستان دامغان خبر داد و اظهار داشت: این طرح به صورت کشوری اجرا می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان در خاتمه اضافه کرد: براساس اعلام سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و معرفی سایت ثبت نام متقاضیان بیکار در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر و با اطلاع رسانی این مدیریت و ادارات تابعه در سطح شهرستان تا کنون یک هزار و 337 نفر موفق شدند در این سایت ثبت نام کنند.