لزوم توجه کانونهای تبلیغاتی بر امور فرهنگی در کنار سود اقتصادی/ کانونهای تبلیغاتی به شعار سال توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول عطاپوری عصر دوشنبه در گردهمایی بزرگ کانون ها و شرکت های تبلیغاتی استان البرز که با حضور حمید کریمی رئیس مجمع امور صنفی استان در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شده بود اظهار داشت: فعالیت کانونهای تبلیغاتی در استان البرز یکی از مباحث کلیدی است و تاثیری فراگیر در تمامی ابعاد دارد.

وی افزود:کانونهای تبلیغاتی بازوان تبلیغی استان هستند و مصداق بارز آن در سومین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز مشهود بود.

سرپرست معاونت مطبوعاتی اداره کل ارشاد البرز گفت: تشکیل این انجمن نقطه عطفی بود برای این صنف از مشاغل که پایگاهی داشته باشند و در آنجا تجمع کنند و در مسیر مطالبات خود حرکت نمایند.

رسول عطاپوری در جمع مدیران مسئول کانونهای تبلیغاتی البرز به با اشاره به وظایفی که باید از سوی این اعضا باید مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: با عنایت به آنکه در آستانه انتخابات قرار داریم ؛ براساس یکی از مصوبات شورای تامین استان اکران موارد تبلیغی ، توزیع بولتن و... علاوه بر آنکه به اداره شهرستانی ابلاغ می شود باید از فرمانداری کرج نیز مجوز اکران داشته باشند.

وی به مصوبه کمیته صدور مجوز نیز اشاره کرد و افزود: درصورتی که کانونهای تبلیغاتی جهت تمدید مجوزها و تاسیس کانون همکاری خوبی با انجمن کانونهای تبلیغاتی داشته باشند در راستای سیاستهای تشویقی ترغیب خواهند شد.

نگاه تبلیغاتی به شعار سال مغفول واقع نشود

سرپرست معاونت مطبوعاتی ارشاد بیان کرد: فعالیت های تبلیغی در استان باید با عنایت به شعار سال در حوزه های اقتصادی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز مشهود باشد.

وی افزود: این مهم به رونق چرخه اقتصادی جامعه نیز کمک شایانی خواهد داشت.

عطاپوری بیان کرد: فعالیت های تبلیغاتی به دور ازروزمرگی ها و تبلیغات مادی گرایانه در کنار تبلیغ مصرف گرایی باید نگاه به گروه های فرهنگی نیز داشته باشد.

نمایشگاه تبلیغات در استان البرز برگزار می شود

این مسئول برگزاری دوره های آموزش تبلیغات، برگزاری همایش های تبلیغاتی و.. از جمله فعالیت های آتی این انجمن برشمرد و گفت: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده در سال آینده شاهد برگزاری نمایشگاه "بتبلیغات" نیز در استان البرز خواهیم بود.

وی افزود: این نمایشگاه سال آینده برگزار می شود و زمینه مطلوبی برای فراهم سازی بازارتبلیغات در استان البرز خواهد بود.