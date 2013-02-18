40 مقاله به همايش نماز و كار استان هرمزگان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين همايش استاني، نهم اسفندماه سالجاري در هرمزگان برگزار مي شود، افزود: نماز، كار، توليد ملي و سرمايه ايراني و همچنين نماز و بهره وري در توليد و كار، از محورهاي اين فراخوان بود.

وي اظهار داشت: محور نماز، كار، توليد ملي و سرمايه ايراني شامل موضوعاتي از جمله كار از ديدگاه اسلام، كار در آيينه حديث و قرآن، كار وعبادت در سيره عملي پيامبر اكرم (ص)، عوامل فرهنگ ساز در محيط هاي كار، نقش نماز و كار در سبك زندگي، ميزان تاثير نماز بر روند توليد و محيط كار، نقش كار و توليد در سالم سازي جامعه، اقتصاد مقاومتي و نماز، نقش نيروي كار مومن در مديريت محيط كار، تبيين نقش نماز جماعت در روابط متقابل كارفرما و كارگر و تاثير نماز در پايبندي كارگران و كاركنان به محيط كار است.

به گفته راستی، رابطه نماز و بهره وري در توليد و كار، ويژگي هاي كارگر مسلمان از نظر اسلام، نقش كارگر مومن در حل مشكلات محيط كار، نقش نماز در بهداشت رواني محيط كار، نقش نماز جماعت در تعاول روابط اجتماعي كارگران، شاخص هاي كسب و كار حلال در آيينه قرآن وحديث، نماز جماعت در واحدهاي كارگري، چالش ها و فرصت ها از ديگر محورهاي اين فراخوان بود كه شرکت‌کنندگان مقالات خود را پیرامون اين موضوعات به دبیرخانه اين همایش ارسال کردند.

وی افزود: نخستين همايش استاني"نماز و كار" با هدف تحقق رهنمودها و تبيين نقش نماز و كاركردهاي مطلوب آن در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين ايحاد فضاي مناسب براي توجه كارگران به اهميت نماز، نهم اسفند ماه سالجاري در بندرعباس برگزار مي شود.

راستی عنوان کرد: به برگزيدگان آثار ارسالي، لوح تقدير و هدايايي از جمله كمك هزينه سفر زيارتي حج عمره، عتبات عاليات، كمك هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس و جوايز نقدي ديگر اهدا خواهد شد.