غربالگري اوتيسم براي كودكان زير 5 سال اجرا مي شود/ شيوع اوتيسم در ايران 86 صدم

به گزارش خبرنگار مهر، مريم پورسيد ظهر دوشنبه در كارگاه آموزشي آگاه‌سازي و حساس‌سازي غربالگري طيف اوتيسم در هتل ثامن طرقبه شانديز در خصوص وجوه برنامه‌ غربالگري طيف اوتيسم در سال جاري گفت: امسال والدين تمام كودكان زير 5 سال در شهرستان‌هايي كه پايلوت شده‌اند مي‌توانند با مراجعه به پايگاه‌هايي كه در مهدهاي كودك ايجاد مي‌شود مراجعه و با پر كردن پرسشنامه‌‌، مسؤولين برنامه را از ترديد يا عدم ترديد در ابتلاي كودك‌شان به طيف اوتيسم مطلع كنند.

وي همجنين براي اين برنامه 4 سطح برشمرد و گفت: حساس‌سازي و آگاه‌سازي، غربالگري، تشخيص و مداخله براي درمان، چهار مرحله‌ اين برنامه هستند.

شناسايي 92 كودك مبتلا به اوتيسم در غربالگري سال 88

وي افزود: در برنامه‌ امسال، علاوه بر كارگاه‌هايي براي آموزش و حساس‌سازي خانواده‌ها و جامعه، دوره‌هاي آموزشي براي نوع تست‌ها،‌ انتقال محتواي پرسشنامه‌ها به كارشناسان، چگونگي تشخيص و ارجاع به متخصصين درمان، برگزار مي‌شود تا تمام برنامه‌ با يك الگوي علمي پيش برود.

وي در اين كارگاه در خصوص طرح غربالگري سال 88 گفت: در آن طرح 5 هزار و 339 كودك 12 تا 36 ماهه در يك هزارو 360 مهد كودك مورد بررسي قرار گرفتند كه از ميان اين تعداد 92 نفر مشكوك به طيف اوتيسم تشخيص داده شدند اما پيگيري براي دست يافتن به آمار قطعي، به خاطر محدوديت بودجه‌اي ميسر نشد.

پژوهشگر همكار دانشگاه آلستر ايرلند نيز در اين همايش به تشريح بيماري‌هاي طيف اوتيسم و چگونگي تشخيص و درمان آن‌ها پرداخت.

علي صمدي گفت: من از سال 2007 روي اين بيماري كار كرده‌ام و چندين مقاله و كتاب در اين خصوص تقديم جامعه‌ علمي داشته‌ام.

اين متخصص اختلالات رشدي و هوشي گفت: سه فاكتور مهم اوتيسم، نقص ارتباطات، نقص اجتماعي شدن و نقص تخيل و تفكر است.

پسران 4 برابر بيشتر در معرض ابتلا به اوتيسم

وي نسبت پسران مبتلا به اختلالات اوتيسم به دختران را 4 به يك ذكر كرد و گفت: در برخي بيماري‌هاي اين طيف مثل آسپرگرها اين نسبت 9 به يك است.

وي افزود: اين نسبت بالا، برخي محققين را به اين اعتقاد رهنمون ساخته كه اوتيسم يك اختلال مردانه است و به اين اعتبار، نشانه‌هاي زيادي از اين طيف را مي‌توان در عموم مردان جستجو كرد.

وي مثال زد: كسي كه در يك آپارتمان زندگي مي‌كند هنگامي كه ساعت 4 صبح از خواب بيدار مي‌شود و با سر و صداي زياد پله‌ها را طي مي‌كند و درب‌ها را با صداي زياد مي‌بندد، اگر اين رفتار را تكرار كند، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان او را كسي دانست كه اين تفكر را دارد كه وقتي من بيدارم همه‌ دنيا بيدارند و هنگامي كه من خواب باشم همه خوابند، اين يك تفكر مردانه است كه در رفتارهاي اوتيستيك ديده مي‌شود.

وي افزود: همچنين برخي ديدگاه‌ها در مورد اوتيستيك‌هاي فاقد ارتباطات اجتماعي فعال مي‌گويد اين طيف را اگر بيماري مردانه بدانيم از اين خصوصيت مردانه نشأت مي‌گيرد كه "چون من خودم براي خودم كافي هستم نياز به ارتباطات ندارم".

وي گفت:‌ البته اين نظرات در حد فرضيات مطرح شده‌اند اما مطالعات در مورد اوتيسم ادامه دارد و هر روز يافته‌هاي تازه‌اي به جهان علم ارائه مي‌شود.

بيشترين ميزان مبتلايان به اوتيسم درتهران

وي با بيان اينكه در يك غربالگري محدود 1.5 ميليون نفر در كشور در سنين 5 تا 6 سال غربال شده‌اند گفت: بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، استان‌هاي حاشيه‌اي و كمتر برخوردار، مبتلايان كمتري نسبت به استان‌هاي توسعه يافته و مركزي دارند.

صمدي گفت: در اين تحقيق، در تهران، ميزان اوتيسم از همه‌ نقاط كشور بيشتر بوده است.

وي با بيان اينكه بر مبناي مطالعات جهاني، ميزان شيوع اين بيماري‌ها در 1990 بين 5 تا 15 هزار نفر بوده گفت: اين نسبت در سال 2000 به يك در بين 166 نفر و در سال 2010 به يك درصد رسيده است.

شيوع اوتيسم در ايراني ها 86 صدم

استاد همكار دانشگاه آلستر گفت: در ايران به نظر مي‌رسد كه اين ميزان حدود 86 صدم درصد يعني نزديك به نرم جهاني است.

وي با تأكيد بر اينكه ايران تنها كشوري است كه تمام فاكتورهاي رشد كودكان را در مقطع 5 سالگي مورد بررسي قرار مي‌دهد گفت: متأسفانه اين بررسي بعد از سن طلايي تشخيص و كمك به بهبود اوتيسم صورت مي‌گيرد در حالي كه علائم اين بيماري در دو سالگي بروز مي‌كند.

وي با يادآوري اينكه تا كنون حدود 15 ژن در بدن انسان شناسايي شده‌اند كه مرتبط با اوتيسم هستند گفت: ارث، فلزات سنگين، سموم شيميايي، زندگي ماشيني و برخي آلودگي‌هاي محيطي هم در عداد علت‌هاي اين بيماري ذكر شده‌اند در حالي كه هيچ عاملي را علت قطعي آن ندانسته‌اند.

شايان ذكر است كارگاه آموزشي آگاه‌سازي و حساس‌سازي غربالگري اوتيسم، امروز و فردا در هتل ثامن طرقبه ادامه دارد.

در اين كارگاه، حدود 50 نفر از كارشناسان و روان‌شناسان استان‌هاي ياد شده و تسهيلگران برنامه‌ي سي‌بي‌آر كه همكاران اجراي اين غربالگري به حساب مي‌آيند حضور دارند.

گفتني است: طيف اوتيسم به يك‌سري اختلالات عصبي شناختي اطلاق مي‌شود كه مبتلايان را از روابط اجتماعي دور مي‌سازد، تخيل و تفكر را دچار اختلال مي‌كند و تكلم را با مشكل مواجه مي‌كند.

اين طيف، كودكان آسپرگر، بيش‌فعال، اوتيستيك و برخي مبتلايان اختلالات ديگر را شامل مي‌شود و در تعريف علمي به اختلالات نافذ رشد معروف است.

