به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال بعد از یک روز استراحت از ساعت 15 امروز دوشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه پی گرفته شد. بازیکنان این تیم که خود را برای دیدار با تیم صنعت نفت آماده می کنند در این تمرین کاملا سرحال نشان دادند. حاشیه های این تمرین به شرح زیر است:

* قبل از شروع تمرین امیر قلعه نویی به مدت 10 دقیقه با بازیکنان درباره دیدار با صنعت نفت صحبت کرد.

* یکی از هواداران استقلال روی یک تکه مقوای بزرگ عدد 4 را نوشته بود و از دور به فرهاد مجیدی نشان داد که مجیدی هم به این حرکت هوادار تیمش واکنش خوبی نشان داد.

* بازیکنان تیم برخلاف همیشه که با دویدن و حرکات کششی خود را گرم می کردند این بار با کار با توپ بدنهای خود را آماده تمرین کردند. بازی آقا وسط، سانتر از جناحین و شوتزنی از دیگر برنامه های استقلالی ها در تمرین امروز بود. در بخش پایانی تمرین هم بازی درون تیمی بین بازیکنان انجام گرفت.

* امیر قلعه نویی و مجتبی جباری به مدت 70 دقیقه در گوشه‌ای از زمین با یکدیگر صحبت کردند که نگاه همه حاضرین را به خود جلب کرده بود. بعد از این گفتگوی طولانی مدت جباری به رختکن رفت و پس از چند دقیقه به زمین تمرین بازگشت. هافبک آبی ها چند دقیقه‌ای دور زمین دوید و بعد هم در سکوت کامل کمپ استقلال را ترک کرد.

* هاشم بیک زاده، جواد نکونام، خسرو حیدری و علی حمودی بازیکنانی بودند که بعد از تمرین زیر نظر حاج قاسم به تمرین بدنی پرداختند.

* هجوم هواداران تیم برای گرفتن عکس با فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی هم جالب توجه بود.

* سیروس دین محمدی، شاهرخ بیانی و مهدی فنونی زاده با حضور در کنار زمین از نزدیک تمرینات استقلال را زیر نظر گرفتند. فرزاد مجیدی هم در کنار آنالیزورهای استقلال نظاره گر تمرینات تیم سابق خود شد.