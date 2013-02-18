ايجاد مراكز داده از زيرساختهای اساسی دولت الكترونيك است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غدیر پور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز داده استانی اظهار کرد: استان خوزستان با داشتن مزیتهای زیاد در بخشهای مختلف و انواع انرژی، زمینهای حاصلخیر، منابع آبی و مرزهای طولانی از پتانسیل لازم برای ایجاد جهش در کشور برخوردار است.



وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات زیر ساخت تمام زیرساختهای دیگر است، افزود: در این بخش استان خوزستان می تواند پیشتاز باشد.



غدیر پور با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز داده استانی در خوزستان، گفت: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان با همکاری سایر نهادهای حاکمیتی و با انگیزه کاهش شکاف دیجیتالی با سایر استانهای همتراز در روند احداث مرکز داده استانی سرعت بخشیده است.



وی با تاکید بر اینکه این داده می تواند حلقه ارائه خدمت در حوزه فناوری استان را تکمیل کند، افزود: در این بخش ضمن افزایش سطح آگاهی مخاطبان و فعالان این حوزه، فرهنگسازی ایجاد شده و جهش اقتصاد دیجیتالی قابل توجه خواهد بود.



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان تصریح کرد: جهش اقتصاد دیجیتالی سبب ساز شکوفایی در سایر حوزه های کشور خواهد بود.



وی تصریح کرد: شالوده فناوري اطلاعات ايجاد مراكز داده يا ديتا سنتر است و توسعه این مراکز در استانها از زيرساختهاي مهم و اساسی دولت الكترونيك است.



غدیر پور با بیان اینکه استخراج، جمع آوری، پردازش و تحليل اطلاعات برای برنامه ريزی ملی از محورهاي مورد توجه در ايجاد مراكز داده هستند، افزود: از سوی ديگر از آنجا که ميزبانی برخی از سايتهای سازمانها و نهادها در خارج از كشور است، ضرورت جدی ايجاد اين مراكز داده در داخل كشور مشاهده می شود.

