وزارت جهادکشاورزی متولی تصمیم گیری این حوزه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علی رنجبر ظهر دوشنبه در کرسی آزاداندیشی کشاورزی، مشکلات و راهکارهای آن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: چالش بخش کشاورزی به افراد و دستجات خاصی ارتباطی ندارد بلکه ماهیت این چالش وجود دارد.

وی با بیان اینکه مهترین چالش بخش کشاورزی بحث وراثت است، گفت: نحوه مالک شدن افراد در نسل های مختلف یکی از معضلات جدی بوده که در مازندران خود را نشان می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یادآور شد: با قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی در زمین با افزایش هزینه و کاهش محصول مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه هنوز برنامه ای برای برون رفت از معضل وراثت در استان طراحی نشده است گفت: نظام بهره برداری کشاورزی برنامه خوبی بود که اجرایی نشده است.

رنجبر به معضل دیگر بخش کشاورزی یعنی بحث توسعه ویلا سازی در غرب استان اشاره کرد و گفت: زمین های کشاورزی در منطقه غرب جایگاه برای تفریح تعداد بسار محدودی از افراد قرار گرفته است که آسب جدی به کشاورزی استان وارد کرده است

رئیس اسبق جهاد سازندگی مازندران ادامه داد: از رویان نور تا شهر نوشهر تعداد زیادی از قطعات 10 هکتاری زمین برای ویلا سازی افراد خاص بدون اینکه هیچگونه درآمدی برای استان داشته باشد به آنان واگذار شده است.

رنجبر با بیان اینکه در صد کمی از افراد جامعه در بخش کشاورزی شاغل هستند ،گفت: در کل کشور 26 درصد در این بخش شاغل هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: بخش کشاورزی زیر بنای همه صنعت محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش نباید دست کم گرفته شود و در جای دیگری سوق داده شود.

رنجبر با بیان اینکه درصد کمی از نیروهای جوان و دانش آموختگان کشاورزی در بازار کار بکار گیری شدند، گفت: هیچ تناسبی با تعداد فارغ التحصیلان ندارد و سرگردانی دانش آموختگان کشاورزی در جامعه به طور واضع و عینی مشهود است.

وی افزود: مشکل اصلی ما در بخش کشاورزی مقاومت مالکین اراضی است که اجازه نمی دهند زمین های کشاورزی در اختیار مهندسان کشاورزی قرار گیرد.

وی بیان داشت: عدم گرایش جوانان و پیر شدن کشاورزان، عدم پذیرش تکنولوزی جدید از معضلات اساسی کشاورزی جهان محسوب می شود که این موضوع در مازندران به مراتب حادتر است.

رنجبر گفت: باید برای کشاورزی قانون بازنشستگی تعریف شود و این پرچم به دست نیروهای جوان داده شود.

وی ادامه داد: مسئولان وزارتخاه مقصر اصلی هیستند چراکه تصمیمات در جای دیگر اتخاذ می شود و در وزارتخانه اجرایی می شود