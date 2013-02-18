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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

با مشاركت خيرين/

آموزش و پرورش 2 ميليارد و 500 ميليون تومان پروژه عمرانی در گناباد اجرا كرد

آموزش و پرورش 2 ميليارد و 500 ميليون تومان پروژه عمرانی در گناباد اجرا كرد

گناباد - خبرگزاري مهر: مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: از ابتداي سال 1391 تا كنون، آموزش و پرورش گناباد درسطح شهرستان 2 ميليارد و 500ميليون تومان پروژه های عمرانی را بصورت مشارکتی با خیرین اجرا كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاكستاني ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای سومین سال متوالی شورای آموزش و پرورش شهرستان گناباد درسطح استان خراسان رضوی مقام اول استان راکسب نمود.

خاکستانی ضمن تبریک این افتخاربزرگ توفیق حاصل شده را مدیون همت و توجه مسئولین وهمدلی و وحدت، درسطح شهرستان دانست.

وي گفت: مسابقه ادبی احساس واژه ها از سری مسابقات مهارتی جشنواره نوجوان خوارزمی در بین همه دانش آموزان منتخب پایه سوم راهنمایی سطح شهرستان در محل کانونهای شهید بهشتی و نرگس برگزار شد.

وي با بيان اينكه درسالهای قبل دانش آموزان گنابادی رتبه برتر استان رادراین مسابقات کسب نموده اند افزود: این مسابقات در قالب نوشتاری وخوانشی ابتداء در محل آموزشگاه ها و سپس درسطح شهرستان برگزارشد.

وي ادامه داد: دراین مسابقه دانش آموزان باید احساس خودرا نسبت به یک تصویر درقالب نوشته ادبی مکتوب وسپس بیان كنند.

خاكستاني تصريح كرد: از بین 1300 دانش آموز شرکت کننده در مرحله آموزشگاه تعداد 45 نفر به مرحله شهرستان راه یافتند وبرگزیدگان این مرحله نیز به استان راه پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 2000895

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