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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

علیزاده:

اوقاف خادمان افتخاری در امامزادگان مازندران جذب می کند

اوقاف خادمان افتخاری در امامزادگان مازندران جذب می کند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از جذب خادمان افتخاری در امامزادگان استان خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با در پیش بودن ایام نوروز و تعطیلات بهاره، ورود مسافر و زائر به امامزادگان استان، شبکه جذب خدام افتخاری در امامزادگان در مازندران فعال می شود.


وی ادامه داد: ادارات اوقاف و امور خیریه، هیئت امنا و مدیران تمامی امامزادگان آمادگی دارد ا علاقمندان و مشتاقانی که می خواهند در آستانهامامزادگان خدمت افتخاری داشته باشند از آنان ثبت نام و در مناسبت های مختلف سال از آنها استفاده کنند.

 

علیزاده گفت: خادم بودن فرزندان اهل بیت (ع) همانند خدمت به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است.


وی افزود: خادم بودن یک بقعه متبرکه و امامزاده، افتخاری بزرگی بوده که نصیب انسانها می شود و همه ما آرزوی آن را داریم که این بزرگواران در دنیا و قیامت از  انسان شفاعت خواهی کنند و خدمت خالصانه به آستان ملکوتی نوادگان ائمه معصومین راه را برای شفاعت هموار خواهد کرد.


مازندران رتبه دوم تعداد بقاع متبرکه کشور را دارد.

کد مطلب 2000901

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