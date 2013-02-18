اوقاف خادمان افتخاری در امامزادگان مازندران جذب می کند

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با در پیش بودن ایام نوروز و تعطیلات بهاره، ورود مسافر و زائر به امامزادگان استان، شبکه جذب خدام افتخاری در امامزادگان در مازندران فعال می شود.



وی ادامه داد: ادارات اوقاف و امور خیریه، هیئت امنا و مدیران تمامی امامزادگان آمادگی دارد ا علاقمندان و مشتاقانی که می خواهند در آستانهامامزادگان خدمت افتخاری داشته باشند از آنان ثبت نام و در مناسبت های مختلف سال از آنها استفاده کنند.

علیزاده گفت: خادم بودن فرزندان اهل بیت (ع) همانند خدمت به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است.



وی افزود: خادم بودن یک بقعه متبرکه و امامزاده، افتخاری بزرگی بوده که نصیب انسانها می شود و همه ما آرزوی آن را داریم که این بزرگواران در دنیا و قیامت از انسان شفاعت خواهی کنند و خدمت خالصانه به آستان ملکوتی نوادگان ائمه معصومین راه را برای شفاعت هموار خواهد کرد.



مازندران رتبه دوم تعداد بقاع متبرکه کشور را دارد.