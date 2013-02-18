شناسایی 10 نفر از اخلالگران سخنرانی رئیس مجلس/ احتمال آزادی برخی خبرنگاران با قرار قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به اینکه هنوز حکمی برای فائزه هاشمی صادر نشده است، افزود: تا اتمام مراحل رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی از دادن جزئیات معذور هستم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد زمان آزادی خبرنگاران بازداشت شده پرسیده بود، گفت: اگر بیم فرار و تبانی متهم وجود نداشته باشد و الزامی به تداوم بازداشت نباشد، پس از اتمام تحقیقات تا زمان دادگاه فرد با قرار قانونی می تواند آزاد شود.

خبرنگاری در رابطه با نحوه مرخصی جوانفکر و اینکه او همچنان در مرخصی بسر می برد، پرسید که اژه ای اظهار داشت: در قانون دو نوع مرخصی برای زندانیان مشخص شده است که اگر فرد دچار بیماری باشد به صورتیکه امکان حضور او در زندان وجود نداشته باشد یا به دلیل حضور در زندان امکان تجدید بیماری او وجود داشته باشد، فرد با قید وثیقه آزاد می شود. ضمن اینکه ممکن است بخاطر رفتار مناسب در زندان یا همکاری خوب در جریان پرونده با نظر سازمان زندان ها فرد به مرخصی بیاید.

وضعیت خبرنگاران بازداشت شده

اژه ای در مورد خبرنگاران بازداشتی تاکید کرد: حیف نیست که یک خبرنگار با بیرون در ارتباط باشد و مسائل کشور را به بیگانگان بدهد در مورد زمان دادگاه این افراد نیز نمی توان زمانی تعیین کرد و تلاش می کنیم هر چه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی خبرنگاران بازداشتی به پایان برسد البته ممکن است برخی از آنها پس از تکمیل تحقیقات با قرار قانونی تا زمان دادگاه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم که آرامش را در جامعه حاکم کنیم این اتفاق سبب شد به حقوق اصلی مردم که همان آرامش است، لطمه وارد شود.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که عده ای از رسانه ها و نمایندگان مجلس با اسم آوردن از خبرنگاران بازداشتی آنها را خائن و وطن فروش خوانده اند، آیا این خبرنگاران می توانند اعاده حیثیت کنند که وی تاکید کرد: اگر از فردی که هنوز محاکمه نشده و حکمش صادر نشده است نامی برده شود، این موضوع در صورتیکه فرد تبرعه شود قابل پیگیری است، اما اگر فرد تبرعه نشود نمی تواند اعاده حیثیت کند.

تعقیب قضایی برخی بدهکاران بانکی

محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی بدهکاران بانکی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند، گفت: برای برخی بدهکاران پرونده تشکیل، دادگاه برگزار و محکوم شده اند و برخی نیز دارای پرونده جاری نیز هستند. البته تعدادی از بدهکاران نیز خواستار زمان شده اند که بانک با دادن فرصت به آنها موافقت کرده‌اند. اگر این افراد بدهیهای بانکی خود را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و اگر مشخص شود که آنها در گرفتن وام تقلب کرده یا نمی خواهند بدهی ها را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

اژه ای در مورد لیست 300 نفره نیز گفت: اسامی 300 نفری که گفته شده بود 60درصد پول کشور در جیب آنها است هنوز به قوه قضائیه داده نشده است اما ما خودمان پرونده های بدهکاران بانکی را دنبال می کنیم.

تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم از اتفاقات همانند قم جلوگیری می کند

دادستان کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسیده بود چه برنامه هایی برای جلوگیری از ایجاد اخلال در سخنرانی سران کشور دارید؟، تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه دو جنبه دارد پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و همه باید در پیشگیری کمک کنند. قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. البته ما معاونت ویژه ای در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم داریم و در صورت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع دست ما برای جلوگیری از وقوع این اتفاق بازتر است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دیدارش با سعید مرتضوی و زمان دادگاه او گفت: دادگاه قضات معلق پرونده کهریزک 8 اسفند برگزار می شود و زمان دادگاه به متهمان یا وکلای آنها ابلاغ شده است و اگر آنها به دادگاه احضار شوند و در آن حضور پیدا نکنند براساس قانون با این افراد رفتار می شود. در رابطه با دیدارم با سرپرست تامین اجتماعی نیز باید بگویم که در شب آزادی او دیداری در دادسرا انجام شد.

دستگیری 10 نفر از اخلال‌گران سخنرانی لاریجانی در قم

وی با بیان اینکه ده نفر به علت برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم تاکنون شناسایی شده و از آنها تحقیق شده است، افزود: کار شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد و ممکن است نفرات دیگری نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شود.

خبرنگاری از اژه ای در مورد ارسال پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضائیه پرسید که او در پاسخ گفت: تا زمانیکه مسئول دولتی در این رابطه مصاحبه کرده بود هیچ پرونده ای برای دستگاه قضا ارسال نشده بود.

خبرنگاری با اشاره به اینکه گفته می شود روباه پیر عامل تعرض به بیش از 50 دختربچه در مشهد از اتهام افساد فی الارض تبرعه شده است، گفت: اولا اثبات مساله تجاوز بسیار سخت است و در مورد این پرونده نیز باید بگویم که دادستان مشهد به طور ویژه در حال پیگیری موضوع است. نباید این گونه مسائل را به صورتی در جامعه مطرح کنیم که اشاعه دهنده فحشا شود.

دادستان کل کشور در مورد شنود غیرمجاز و ترویج آن در محافل عمومی نیز گفت: هر گونه شنود یا ترویج آن غیرقانونی و خلاف است.

خبرنگاری از اژه ای در مورد اقدامات قوه قضائیه در پرونده ترور سردار شهید شاطری بدست رژیم صهیونیستی پرسید که وی در پاسخ تاکید کرد: رژیم تروریست صهیونیستی تکلیفش معلوم است و دنیای مدعی حقوق بشر نیز در رابطه با جنایت های آن هیچ اقدام موثری نمی کند. صرف اقدامات حقوقی در رابطه با اسرائیل کفایت نمی کند چراکه شیطان بزرگ پشت سر او است. البته این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاه های کشور نیست و اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه و امور روابط بین الملل قوه قضائیه در حال انجام است.

وی در پایان در رابطه با پرونده های زمین خواری اظهار داشت: هر دولتی ممکن است در زمان خودش زمین هایی را واگذار کند که دولت بعدی این اقدام را قبول نداشته باشد و به این پرونده ها زمین خواری اطلاق شود همانگونه که در همین دولت نیز زمین هایی واگذار شده است و افراد تاکنون به تعهداتشان عمل نکردند. با عنوان مثال فردی در اصفهان مدعی شده است که برای کار نیازمند دو هزار و 500 هکتار زمین است این در حالی است که این فرد از سوی افرادی در تهران حمایت می شود البته دادستان اصفهان در این رابطه وارد عمل شده است ضمن اینکه هر پرونده زمین خواری که متعلق به هر فردی باشد، در قوه قضائیه رسیدگی می شود.