رفع مشکل اعتباری خانه های میان راهی معتادان/ پرداخت 86 درصدی اعتبارات بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در ششمین جلسه کمیته کشوری پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد ، افزود: خوشبختانه با توجه دولت و تخصیص اعتبارات لازم بخش زیادی از مشکلات سازمان بهزیستی برطرف شده است .

به گفته وی، تا کنون سه مرحله از اعتبارات سازمان در سال جاری پرداخت شده است و مرحله چهارم نیز تا پایان اسفند ماه پرداخت می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بزودی خانه‌های میان راهی در استان تهران نیز راه‌اندازی خواهند شد و این درحالی است که روز گذشته با پرداخت مرحله سوم از اعتبارات سازمان بهزیستی مشکل اعتبار برای راه اندازی خانه های میان راهی معتادان نیز برطرف شد.

وی در مورد اعتبارات بخش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز گفت: دولت توجه ویژه‌ای را به امور آسیب دیدگاه اجتماعی دارد و این درحالی است که سال گذشته اعتبارات حوزه اعتیاد و پیشگیری 10 میلیارد تومان بود و لی این رقم امسال به 25 میلیارد تومان رسیده است.

وی به برخی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: بزودی صد دستگاه خودروی جدید به اورژانس اجتماعی اضافه خواهد شد و این درحالی است که براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان بهزیستی مرکز فوریتهای اجتماعی کشور مستقل خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: با تعاملی که بین دستگاههای مربوط در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی وجود دارد، در بخش مداخله و شیوه‌های درمانی جدی ورود پیدا کرده‌ایم و نگاه ویژه‌ای را در مدارس و دانشگاه‌ها داریم.