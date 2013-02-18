دانش آموزان سطح اطلاعات علمی و آموزشی خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی ظهر دوشنبه در نشستی با دانش آموزان عضو شورای دانش آموزی مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان دامغان اظهار داشت: اگر دانش آموزان با افزایش سطح اطلاعات علمی و آموزشی خود تلاش بیشتری کنند می توانند از این راه به موفقیت های خوبی دست بیابند.

وی با بیان اینکه نقش دبیران در مدارس به ویژه مراکز استعدادهای درخشان در افزایش اطلاعات علمی و آموزشی مهم و تاثیرگذار است اضافه کرد: باید با در اختیار قرار دادن امکانات لازم به دانش آموزان این فرصت را برای آنان فراهم کرد تا سطح اطلاعاتشان بروز شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان به موفقیت های انقلاب اسلامی ایران در زمینه های علمی آموزشی پرداخت و اظهار داشت: نوجوانان و جوانان این مرزو بوم با داشتن ایمان و اعتقاد بالا در حوزه های مختلف توانستند سطح مهارت و توانایی های خود را در زمینه ای علمی و آموزشی افزایش دهند و باعث افتخار ایت مملکت شوند.

وی خاطرنشان ساخت: دانش آموزان در تمامی مدارس به ویژه مراکز استعدادهای درخشان باید در رسیدن به توانایی های بهتر و موفقیت در پیشرفت های علمی و آموزشی گام های بهتری بردارند.

امانی از اجرای طرح مدام در مدارس شهرستان دامغان اشاره داشت و افزود: این طرح که در مدارس به صورت تمرینی برگزار می شود برای داشتن آینده روشن است که باید زمینه ای را فراهم کنیم تا دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه بتوانند نحوه چگونه اداره کردن محیط کار خود را تمرین کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن بیان اینکه با اجرای این طرح بسترهای لازم و مناسب با ارائه ساز و کارها برای دانش آموزان فراهم می شود گفت: دانش آموزان می توانند از این راه ایران اسلامی را به اوج قله های علم و دانش برسانند.

به گزارش مهر، در این نشست صمیمی، اعضای شورای دانش آموزی مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان خواسته های خود را در زمینه های مختلف با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان مطرح کردند.