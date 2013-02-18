15.5 میلیون قطعه میگو در مزارع شیلاتی گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مزارع شیلاتی گرگان افزود: تعداد دو مزرعه به مساحت 26 هکتار مجهز به سیستم هوادهی بوده و متوسط تولید در هکتار 3750 کیلوگرم رسیده است و این مقدار نسبت به سال قبل 400 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است و این تولید نسبت به استان های جنوبی از شرایط مناسبتری برخوردار بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد، با اقدامات انجام شده و حمایتهای دولت محترم تا پایان سالجاری 17 مزرعه به مساحت 340 هکتار برای ذخیره سازی میگو در سال آینده آماده شود.

بررسی وضعیت ايستگاههای تقلیل فشار گاز گلستان

وضعیت ايستگاههای تقلیل فشار گازاستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان گلستان درخصوص نتایج این جلسه گفت : با توجه به بروزرساني ايستگاهها از نظرتعداد و‌ظرفيت مقرر گردید منبعد موارد مطرح شده ايستگاهها در جلسه كنترل پروژه مطرح و پيگيري شود

سر الله اصغری در ادامه تصریح کرد: با نظراعضای جلسه مقرر شدبا فراهم شدن شرایط لازم ، تعداد 2 ايستگاه با ظرفيت 50 و 120 هزار شهر گنبد بهمراه متعلقات آن منجمله هيتر و بودار كننده راه اندازي گردد .

ضرورت گسترش اخلاق و معارف دینی

حجت الاسلام رضا فرامرزي رئيس اداره تبليغات اسلامي آق قلا گفت:ما بايد با زنده نگه داشتن آرمانهاي امام (ره) و انقلاب اين خاطرات و اين نظام مقدس را دست به دست و به نسل هاي آينده انتقال دهيم و شرط آن گسترش اخلاق و معارف ديني و مذهبي است.

رئيس اداره تبليغات اسلامي افزود: روحانيون و مبلغين به عنوان ،پيشگامان عرصه مبارزه با طاغوت در کنار مردم بودند.

وي از مبلغين به عنوان راست قامتان اين عرصه يادکرد و افزود: نگاه ويژه به اين قشر زحمت کش و اثر بخش رمز پيروزي است.

عمل به توصیه های رهبری وظیفه مسئولان است

دکتر حسین عجم نوروزی رئیس دانشگاه آزاد گرگان گفت: اطاعت از بیانات و اوامر حکیمانه، دلسوزانه و ناصحانه مقام‌ معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای«مدظله العالی»، مردم را در تحمل مشکلات صبور و به آینده امیدوار می سازد .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب به سران قوا وظیفه همه مسولان است.و تلاش مسولان برای حفظ وحدت، همدلی همراه با صبوری و تقوی وظیفه شرعی و قانونی همه آحاد مسولان می باشد.

عجم نورزی افزود: بعد از وارد آمدن توطئه های ناکام دشمنان همچون ترور و تحریم برهم زدن آرامش روانی جامعه و ایجاد تفرقه بین مسولان و مردم از مهمترین اهداف دشمن می باشد. و راهکار برون رفت از این توطئه نیز در پشتیانی و اطاعت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و حفظ وحدت می باشد.

بازدید نماینده دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکتان از زندان

اعضای دفترحمایت ازحقوق زنان و کودکان دادگستري استان گلستان از زندان گنبد بازدید کردند.

اعضای این هیئت ازتمام بخشهاي اين اندرزگاه بازديد و از نزديك مسائل ومشكلات مددجويان رامورد بررسي قرار داده و درپايان ابرازاميداوري کردند كه به بركت نظام مقدس اسلامي و برنامه هاي اصلاحي وتربيتي سازمان شاهد كاهش جرايم و آسيبهاي اجتماعي دربخش زنان باشيم.